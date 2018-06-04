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kritik bedelli, ve af mesajı!

İstanbul’da Vahdettin Köşkü’nde gazete ve televizyonların genel yayın yönetmenleriyle iftar yapan Başbakan Yıldırım, gündemdeki konulara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 4.6.2018 07:56 Güncelleme Tarihi: 4.6.2018 08:17
Başbakandan kritik bedelli, Uber ve af mesajı!

İstanbul'da Vahdettin Köşkü'nde gazete ve televizyonların genel yayın yönetmenleriyle iftar yapan Başbakan Yıldırım, gündemdeki konulara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

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Başbakandan kritik bedelli, Uber ve af mesajı!
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