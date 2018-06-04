CHP'den bir "yıkım" vaadi daha: "Akkuyu ve Sinop nükleer enerji santrallerini iptal edeceğiz"

CHP ve diğer muhalif partiler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen 16 yıllık Türkiye kazanımlarını bir çırpıda silip atma peşinde.



TÜRKİYE'NİN DEV YATIRIMLARINI HEDEF ALDI



CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin dev yatırımlarını hedef aldı.

"AKKUYU VE SİNOP NÜKLEER ENERJİ SANTRALLERİNİ İPTAL EDECEĞİZ!"



2023'ü bekleme niyetlerinin olmadığını vurgulayan Gülizar Biçer Karaca iktidara geldikleri takdirde, "Uluslar arası koruma altında olan alanlarda maden araması ve HES yapmayacağız. Ekolojik anayasa hazırlayacak, su kanunu çıkararak rantın ve özelleştirmelerin önüne geçeceğiz. ÇED raporlarında kamusal çıkarı mümkün kılacak, ayrıca SED yürütülmesini sağlayacağız. Meraları özel mülkiyet olmaktan çıkaracak, Akkuyu ve Sinop nükleer enerji santrallerini, uluslar arası yükümlülükler dahilinde iptal edeceğiz." ifadelerine yer verdi

CHP'li Muharrem İnce'den 'Yerli Otomobil' ile 'Kanal İstanbul' projelerini durdurma vaadi!