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CHP'den bir "yıkım" vaadi daha: "Akkuyu ve nükleer enerji santrallerini iptal edeceğiz"

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı 'nin cumhurbaşkanı seçildiği takdirde "Yerli otomobil, Kanal İstanbul gibi Türkiye'yi şaha kaldıracak projeleri iptal edeceğim" açıklaması ardından CHP kanadından bir yıkım vaadi daha geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, iktidarlarında Akkuyu ve nükleer enerji santrallerini uluslar arası yükümlülükler dahilinde iptal edeceklerini bildirdi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.6.2018 11:46 Güncelleme Tarihi: 4.6.2018 11:49
CHP'den bir yıkım vaadi daha: Akkuyu ve Sinop nükleer enerji santrallerini iptal edeceğiz

CHP ve diğer muhalif partiler Cumhurbaşkanı liderliğinde gerçekleştirilen 16 yıllık Türkiye kazanımlarını bir çırpıda silip atma peşinde.

TÜRKİYE'NİN DEV YATIRIMLARINI HEDEF ALDI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin dev yatırımlarını hedef aldı.

"AKKUYU VE SİNOP NÜKLEER ENERJİ SANTRALLERİNİ İPTAL EDECEĞİZ!"

2023'ü bekleme niyetlerinin olmadığını vurgulayan Gülizar Biçer Karaca iktidara geldikleri takdirde, "Uluslar arası koruma altında olan alanlarda maden araması ve HES yapmayacağız. Ekolojik anayasa hazırlayacak, su kanunu çıkararak rantın ve özelleştirmelerin önüne geçeceğiz. ÇED raporlarında kamusal çıkarı mümkün kılacak, ayrıca SED yürütülmesini sağlayacağız. Meraları özel mülkiyet olmaktan çıkaracak, Akkuyu ve Sinop nükleer enerji santrallerini, uluslar arası yükümlülükler dahilinde iptal edeceğiz." ifadelerine yer verdi

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