Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sürpriz ziyaret

Erdoğan’dan sürpriz ziyaret

ve Genel Başkanı , programının ardından geldiği Ankara'da partisinin Aydınlıkevler'deki bürosuna sürpriz ziyarette bulundu. Vatandaşların sevgi gösterisinde bulunduğu Erdoğan, seçim bürosunda partililerle sohbet etti

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.6.2018 05:58 Güncelleme Tarihi: 4.6.2018 06:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sürpriz ziyaret

ve Genel Başkanı , programının ardından geldiği Ankara'da partisinin Aydınlıkevler'deki bürosuna sürpriz ziyarette bulundu.

Saat 01.00 sıralarında Diyarbakır'dan, Ankara Esenboğa Esenboğa Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konvoyu Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda ilerlerken aracını Aydınlıkevler'deki AK Parti Seçim Bürosu önünde durdurdu.

Partisinin seçim bürosuna sürpriz ziyaret gerçekleştiren Erdoğan, partililerin sevgi gösterisiyle karşılaştı.

Seçim bürosunda vatandaşlarla bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşlar kahve ikram etti.

Bir vatandaşın bebeğini kucağına alarak seven Erdoğan, partililerle öz çekim yaparak, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Partililer Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim bürosundan ayrılırken coşkulu tezahüratlarla uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de eşlik etti.

Diyarbakırlı yaşlı kadının Erdoğan sevgisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Diyarbakır'da sevgi seli - 24 hazirana doğru

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sürpriz ziyaret
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN