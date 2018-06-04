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'nün mahrem yapılanmasında gözaltına alınan 8 asker adliyeye sevk edildi

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütünün 'daki mahrem yapılanmaya yönelik yaptığı operasyonda gözaltında bulunan 8 asker adliyeye sevk edildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.6.2018 10:17
FETÖ'nün mahrem yapılanmasında gözaltına alınan 8 asker adliyeye sevk edildi

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 29 Mayıs tarihinde 16 ilde terör örgütünün 'daki mahrem yapılanmasına yönelik operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda 4 Albay, 4 Yarbay, 1 Binbaşı, 7 Yüzbaşı, 26 Üsteğmen, 15 Teğmen ve 3 Astsubay olduğu tespit edildi. Operasyonda gözaltına alınan 17 kişiden 11'i adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, gözaltında bulunan 8 kişi bu sabah doktor kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

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FETÖ'nün mahrem yapılanmasında gözaltına alınan 8 asker adliyeye sevk edildi
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