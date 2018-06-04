FETÖ'nün mahrem yapılanmasında gözaltına alınan 8 asker adliyeye sevk edildi

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 29 Mayıs tarihinde 16 ilde FETÖ terör örgütünün TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda 4 Albay, 4 Yarbay, 1 Binbaşı, 7 Yüzbaşı, 26 Üsteğmen, 15 Teğmen ve 3 Astsubay olduğu tespit edildi. Operasyonda gözaltına alınan 17 kişiden 11'i adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, gözaltında bulunan 8 kişi bu sabah doktor kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

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