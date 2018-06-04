Muharrem İnce baltayı yine taşa vurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Başbakan olduğu dönemde eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un 6 Ocak 2012 tarihinde tutuklanmasından üç gün sonra İlker Başbuğ'un tutuksuz yargılanması gerektiğini söyledi. Erdoğan, değişik zaman ve yerlerde "Genelkurmay Başkanı örgüt elemanı değil. Suçlama insaf dışı. Tutuklu yargılanmasını doğru bulmuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

İlker Başbuğ, tutuklu olduğu Silivri Cezaevi'nden Erdoğan'ın kendisiyle ilgili beyanlarına ilişkin olarak teşekkür etti.

Başbuğ,15 Temmuz darbe girişimine ilişkin açıklamada bulundu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2012-2016 arasında cemaate karşı adeta tek başına mücadele ettiğini söyledi.

ERDOĞAN: İLKER BAŞBUĞ TUTUKSUZ YARGILANMALI

Erdoğan, 9 Ocak 2012 tarihinde Norveç Başbakanı Jens Stoltenberg'le ortak düzenlenen basın toplantısında eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un tutuklanması konusunda açıklamada bulundu ve "2 yıl Genelkurmay Başkanı (İlker Başbuğ) olarak beraber çalıştığımız mesai arkadaşımdır. Burada tutuklu değil de tutuksuz yargılama olması her zaman belirttiğimiz üzere bizim arzumuzdur ve süratle bu noktada neticelenmesi şahsım ve partimin arzusudur. Bu şekildeki yolu isabetli bir yol olarak görüyoruz" dedi.

SUÇLAMA İNSAF DIŞI İLKER BAŞBUĞ'UN TUTUKLU YARGILANMASINI DOĞRU BULMUYORUM

Erdoğan, 5 Ağustos 2012 tarihinde ATV ve A Haber'de ortak yayımlanan "Gündem Özel" adlı programda, Ergenekon davasında tutuklu yargılanan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un tutuklu yargılanmasını doğru bulmadığını söyledi. Erdoğan, "Genelkurmay Başkanı örgüt elemanı değil. Suçlama insaf dışı. Tutuklu yargılanmasını doğru bulmuyorum" dedi.

Erdoğan "İlker Başbuğ tutuksuz yargılanmalı"

Ergenekon davasında tutuklu bulunan İlker Başbuğ ile ilgili yapılan benzetmeleri doğru bulmadığını söyleyen Erdoğan, "TSK'da, Genelkurmay Başkanlığı görevine gelmiş biri için bu yakıştırmaları doğru bulmuyorum. Tutuklu yargılanmasını dahi doğru bulmuyorum. Tutuksuz yargılanmasından yana olduğumu başından beri söyledim" diye konuştu.

BAŞBUĞ'DAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

İlker Başbuğ, tutuklu olduğu Silivri Cezaevi'nden açıklamada bulundu ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisiyle ilgili beyanlarına ilişkin olarak teşekkür etti. Başbuğ, avukatı İlkay Sezer aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Hakkımda yapmış oldukları samimi ve gerçekçi değerlendirmeleri için çok teşekkür ederim" dedi.

İlker Başbuğ, Erdoğan'dan beklenen hareketin bu olduğuna vurgu yaptı ve şu ifadeleri kullandı:

"Görevlerimiz gereği oluşan mesai arkadaşlığı birbirimizi oldukça iyi tanıma olanağını da beraberinde getirmiştir. Bu nedenle kendisinden de farklı bir şekilde davranması beklenilemezdi. Sayın Başbakan, yapmış olduğu bu konuşma ile yalnız tutuksuz yargılanma konusuna değinmekle yetinmemiş, bir anlamda özel yetkili savcılar tarafından hazırlanan ve mahkeme tarafından da kabul edilen iddianame ile ileri sürülen suçlamaların, çok 'çirkin ve insafsız' olduğunu da açıkça söylemiştir'' dedi.

BAŞBUĞ: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TEK BAŞINA MÜCADELE VERDİ

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, 19 Ekim 2016 tarihinde yaptığı açıklamada, "15 Temmuz öncesindeki süreçlerde Cumhurbaşkanı'nın bazı konularda yalnız bırakıldığı kanaatindeyim. Tek başına mücadele verdi. Cemaat tehdidinin Türkiye'den silinmesi lazım" dedi.

Bursa Rotary Kulübünün ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan İlker Başbuğ, kritik süreçlerde siyasi sorumlulukların tartışılamayacağına işaret ederek şunları söyledi:

"2012'den bugüne kadarki dönemde, FETÖ'ye karşı şimdiki Cumhurbaşkanı tek başına mücadele veriyor. 15 Temmuz öncesindeki süreçlerde Cumhurbaşkanı'nın bazı konularda yalnız bırakıldığı kanaatindeyim. Tek başına mücadele verdi. Cemaat tehdidinin Türkiye'den silinmesi lazım. Bu tehdidin ortadan kaldırılması lazım."

BAŞBUĞ: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN 2012-2016 ARASINDA CEMAATE KARŞI ADETA TEK BAŞINA MÜCADELE ETTİ



İlker Başbuğ, 1 Ağustos 2016 tarihinde CNN Türk Televizyonu'nda 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Başbuğ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2012-2016 arasında cemaate karşı adeta tek başına mücadele ettiğini söyledi.

TUTUKLANMA KARARINI VEREN VEDAT DALDA, FETÖ'DEN TUTUKLU, SORGULAYAN SAVCI KANSIZ FİRARDA

İlker Başbuğ, 6 Ocak 2012 tarihinde Ergenekon davası kapsamında tutuklandı, 7 Mart 2014 tarihinde tahliye edildi.

İlker Başbuğ'un tutuklanmasına karar veren Vedat Dalda, FETÖ'den tutuklu bulunuyor. Vedat Dalda, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Selam Tevhid soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasına yönelik soruşturmanın yargı ayağını oluşturan ve binlerce kişi hakkında usulsüz dinleme kararı vermekle suçlanan 54 hakim ve savcı arasında yer alıyor.

İlker Başbuğ'u sorgulayarak tutuklanmasını isteyen FETÖ'nün savcısı Cihan Kansız da, 3 Kasım 2015 tarihinde Atatürk Havalimanı'ndan çıkış yaparak Belçika'ya kaçtığı ortaya çıktı. Kansız, Ergenekon davasının soruşturma savcısı olarak görev yapmıştı.