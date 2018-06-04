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’ndan açıklaması

, CHP Eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili 'ın Gaziler Fizik Tedavi Hastanesi'nde tedavisi sürerken, 3 Haziran 2018 Pazar günü durumunda gözlemlenen değişiklik üzerine kontrol ve yeniden değerlendirilmek üzere Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildiğini açıkladı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.6.2018 13:17
Sağlık Bakanlığı’ndan Deniz Baykal açıklaması

, CHP Eski Genel Başkanı Antalyalya Milletvekili 'ın Gaziler Fizik Tedavi Hastanesi'nde tedavisi sürerken, dün durumunda gözlemlenen değişiklik üzerine kontrol ve yeniden değerlendirilmek üzere Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

"CHP Eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Sayın Deniz Baykal, Gaziler Fizik Tedavi Hastanesi'nde tedavisi sürerken, 3 Haziran 2018 Pazar günü durumunda gözlemlenen değişiklik üzerine kontrol ve yeniden değerlendirilmek üzere Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilmiştir. Çekilen MR ve CT sonuçları ile yapılan tetkikler neticesinde, durumunda herhangi bir ek patoloji saptanmamıştır. Yakın gözlem amacıyla palyatif servise yatışı yapılmış olup tedavisi devam etmektedir. Sayın Baykal'ın bilinci şu an açık, genel sağlık durumu iyidir."

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Sağlık Bakanlığı’ndan Deniz Baykal açıklaması
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