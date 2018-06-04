Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Van'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonları

'da kaçakçılık ve operasyonları

'ın Başkale, Çaldıran ve Gevaş ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 23 bin 620 paket ile eroin ve esrar ele geçirildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.6.2018 11:10 Güncelleme Tarihi: 4.6.2018 11:11
Van'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonları

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi İran sınır hattında ülkeye yasa dışı yollardan girmeye çalışan şüpheliler, Sualtı Piyade Hudut Tabur Komutanlığınca tespit edildi.

"Dur" ihtarına uymayarak İran tarafına kaçan şüphelilerin bıraktıkları 8 yük hayına yüklenmiş 20 bin paket sigara bulundu.

Çaldıran ilçesine bağlı Sarıçimen Mahallesi İran sınır hattında Alparslan Piyade Hudut Karakol Komutanlığının çalışmaları sonucu 2 bin 480 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gevaş ilçesine bağlı Balaban jandarma kontrol noktasında Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen kontroller sırasında durdurulan araçtaki yolcunun üzerinde 3 gram eroin bulundu.

Ayrıca 3 araçta arama yapan ekipler, bin 140 paket ve 3 gram esrar ele geçirdi.

ve kaçak sigaralarla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Van'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN