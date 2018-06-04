Zonguldak'taki FETÖ/PDY davası

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, eski öğretmen ve akademisyenin yanı sıra örgütün kapatılan kurumlarında çalışanların da bulunduğu bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Tutuklu sanıklardan Ramazan Şükrü Parmaksız, hakkında beyanda bulunan tanık A.M, sanığı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi'nden tanıdığını söyledi.

Söz alan sanıklar savunmalarında, kendilerine isnat edilen suçlamaları kabul etmeyerek, beraat ve tahliye taleplerini tekrarladı. Sanık avukatları da müvekkillerinin tahliyelerini ve beraatlerini istedi. Heyet, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve sanık avukatlarının son savunmalarını için duruşmayı 18 Haziran'a erteledi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 17 sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 5 yıldan onar yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.