ABD ile Münbiç görüşmesi hakkında flaş açıklamalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Münbiç'e yönelik oluşturulan yol haritasına ilişkin, "Uzun bir sürece bırakılacak bir yol haritası değil. Aylar içerisinde atılması gereken adımlar. Tabi burada örneğin YPG/PKK çıktı. Onun yerine kimler görev alacak? Bunların birlikte belirlenmesi birazda sahadaki birimlerimizin çalışma hızına bağlı bu. Neticede bir takvime bağlıdır. Sürüncemeye bırakılmış bir yol haritası değildir" dedi.





TAKVİME BAĞLI YOL HARİTASI ONAYLANDI

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bugün Washington'da gerçekleşen görüşmesine ilişkin Washington Büyükelçiliğinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Toplantıda ikili meselelerin ele alındığını söyleyen Çavuşoğlu, toplantının esas amacının Suriye üzerindeki yapılan çalışmaların değerlendirmek ve Münbiç konusunda oluşturulan yol haritasını onaylamak olduğunu kaydetti.

"YOL HARİTASININ AMACI MÜNBİÇ'İN TERÖR OLUŞUMLARINDAN TEMİZLENİP..."

Suriye konulu ortak çalışma grubunun tavsiyelerini ele alan bir yol haritasının onaylandığını belirten Çavuşoğlu, "Yol haritasının amacı Münbiç'in bütün terör oluşumlarından temizlenip, güvenlik ve istikrarın kalıcı şekilde sağlanmasıdır. İlk aşamada PYD/YPG'nin Münbiç'ten çıkarılması için uygulanacak müşterek planın parametleri belirlenecek. Bilahare PYD/YPG/PKK'nın yerel yapılardan çıkarılmasına yönelik planlama tamamlanacaktır ve bu bağlamda Türkiye ile ABD, Münbiç'te yerel yönetim ve güvenlik yapılarının oluşturulmasında işbirliği yapacaktır" şeklinde konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, "İlk önce PKK/YPG terör örgütünün Münbiç'ten çıkarılması için bir yol haritasının parametreleri üzerinde çalışılacak. Yol haritasının uygulanması için net bir gün var. Bu, sahada atılacak adımlara bağlı. 6 aydan az bir süreden bahsediyoruz." ifadesini kullandı.

"MÜNBİÇ'TE İNSANLARIN EVLERİNE DÖNMELERİ SAĞLANACAK"

İlk aşamanın YPG/PYD oluşumlarının Münbiç'ten çıkarılması olduğunu söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Durum normalleştikten sonra Fırat Kalkanı ve Afrin Harekatından sonra olduğu başta Türkiye'de yaşayan Suriyeliler olmak üzere buraları YPG/PKK'nın baskısı yüzünden terk etmek zorunda kalan insanlarında kendi şehrine, Münbiç'e dönmesi sağlanacaktır" diye konuştu.

Olası Münbiç operasyonunda flaş gelişme!

Uzun vadede Münbiç'te uygulanacak yol haritasının Suriye'nin diğer bölgelerinin de istikrara ve güvenliğine kavuşturulması için diğer bölgelere de taşınacağının altını çizen Çavuşoğlu, diğer bölgelerde de işbirliğinin devam edeceğini belirtti.

"S-400 KONUSUNDA BİZ ANLAŞMAYI İMZALADIK"

Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 füze sisteminin de görüşüldüğünü aktaran Bakan Çavuşoğlu, "S-400 konusunda biz anlaşmayı imzaladık. Dolayısıyla bir ülkenin başka bir ülkeye, 'Sen başka bir ülkeden alırsan ben sana yaptırım uygularım' tarzı doğru değil, müttefikliğimize de uymaz. Biz çok net bir şekilde söylüyoruz. Biz Patriot da almak istedik. Son 10 senedir çaba da sarf ettik, ABD bize satmadı" diye konuştu.

"F-35 DEVİR-TESLİMİ DAHA ÖNCE PLANLANDIĞI GİBİ YAPILACAK"

Bakan Çavuşoğlu, "F-35 konusunda ABD Kongresindeki tehdit dilini kabul etmeyeceğimizi ve bunun yapıcı olmayacağını söyledik. F-35 devir-teslimi daha önce planlandığı gibi 21 Haziran'da yapılacak. Bu konuda herhangi bir değişiklik yok." şeklinde konuştu.