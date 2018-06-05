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Adalet Bakanı Gül: CHP heyetinin yapacağı açıklamaların hiçbir şekilde geçerliliği yoktur

Son dakika haberi... FETÖ elebaşı Gülen'in iade dosyalarını inceleyen CHP heyeti hakkında konuştu, Bakan Gül, "CHP heyeti her şeyin tam olduğunu gördükten sonra kamuoyuna da bir şey açıklayacaktır, ama CHP'nin ya da gelen kişiklerin yapacağı açıklamaların hiçbir şekilde geçerliliği yoktur" dedi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.6.2018 15:38

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, FETÖ elebaşı Gülen'in iade dosyalarını inceleyen CHP heyeti hakkında konuşu

Adalet Bakan Abdulhamit Gül: (FETÖ elebaşı Gülen'in iade dosyalarını inceleyen CHP heyeti) Her şeyin tam olduğunu gördükten sonra kamuoyuna da bir şey açıklayacaklar. Genel başkanlarının ve cumhurbaşkanı adaylarının yaptığı açıklamanın altta kalmaması için ya da onun eksiğini kapatmak için, onu sözde yalancı çıkarmamak için bir şeyler söyleyecekler. Dolayısıyla CHP'nin ya da gelen kişilerin yapacağı açıklamaların hiçbir şekilde geçerliliği yoktur. "

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Adalet Bakanı Gül: CHP heyetinin yapacağı açıklamaların hiçbir şekilde geçerliliği yoktur
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