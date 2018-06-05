Adalet Bakanı Gül: CHP heyetinin yapacağı açıklamaların hiçbir şekilde geçerliliği yoktur

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, FETÖ elebaşı Gülen'in iade dosyalarını inceleyen CHP heyeti hakkında konuşu

Adalet Bakan Abdulhamit Gül: (FETÖ elebaşı Gülen'in iade dosyalarını inceleyen CHP heyeti) Her şeyin tam olduğunu gördükten sonra kamuoyuna da bir şey açıklayacaklar. Genel başkanlarının ve cumhurbaşkanı adaylarının yaptığı açıklamanın altta kalmaması için ya da onun eksiğini kapatmak için, onu sözde yalancı çıkarmamak için bir şeyler söyleyecekler. Dolayısıyla CHP'nin ya da gelen kişilerin yapacağı açıklamaların hiçbir şekilde geçerliliği yoktur. "