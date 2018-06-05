Atatürk Havalimanı'nda oy sandıkları yerleştirildi

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Yurt Dışı Seçmen Kütüğü'ne kayıtlı vatandaşlar 7 Haziran Perşembe gününden itibaren oy vermeye başlayacak. Seçim hazırlıklarının yapıldığı Atatürk Havalimanı'na oy kabinleri ve oy sandıkları yerleştirildi. Dış Hatlar terminali geliş ve gidiş katlarına 6'şar sandık yerleştirildi.

7 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin gümrük kapılarında oy verme işlemleri 7 Haziran Perşembe günü başlayacak, 24 Haziran Pazar günü saat 17.00'de sona erecek. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise gümrüklerdeki oy verme işlemi 30 Haziran Cumartesi saat 08.00'de başlayacak ve 8 Temmuz Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.