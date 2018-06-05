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'nda oy sandıkları yerleştirildi

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.6.2018 16:28
Atatürk Havalimanı'nda oy sandıkları yerleştirildi

ve 27. Dönem Milletvekili Genel i'nde Seçmen Kütüğü'ne kayıtlı vatandaşlar 7 Haziran Perşembe gününden itibaren oy vermeye başlayacak. Seçim hazırlıklarının yapıldığı 'na oy kabinleri ve oy sandıkları yerleştirildi. Dış Hatlar terminali geliş ve gidiş katlarına 6'şar sandık yerleştirildi.

7 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin gümrük kapılarında oy verme işlemleri 7 Haziran Perşembe günü başlayacak, 24 Haziran Pazar günü saat 17.00'de sona erecek. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise gümrüklerdeki oy verme işlemi 30 Haziran Cumartesi saat 08.00'de başlayacak ve 8 Temmuz Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Gurbetçiler 7 Haziran'da oy vermeye başlayacak

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Atatürk Havalimanı'nda oy sandıkları yerleştirildi
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