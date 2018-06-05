Bekir Bozdağ: Türkiye Kandil'e girebilir

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı devam ederken gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bugünkü toplantının 65. hükümetin 65. toplantısı olduğunu anımsatan Bozdağ, bu toplantının büyük ihtimalle parlamenter sistem içindeki son Bakanlar Kurulu toplantısı olduğunu söyledi.

Bozdağ, 24 Haziran sonrasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçileceğini ve oluşturulacak yeni kabinenin Türkiye'yi yöneteceğini belirterek, yeni hükümet sisteminin hayırlı olmasını temenni etti.

Bakanlar Kurulu toplantısında gündemdeki iç ve dış konuları enine boyuna değerlendirme fırsatı bulduklarını dile getiren Bozdağ, seçim sürecinin de ele alındığına işaret etti.

Bekir Bozdağ "Nerede terörist varsa, Türkiye için hedeftir"

Bozdağ, cumhurbaşkanı ve milletvekili adaylarının seçim çalışmalarını güven ortamı içinde, özgürce yürütebilmeleri ve seçimin ülkenin dört bir yanında güven içinde sürdürülebilmesi için yapılan çalışmalar ve alınan tedbirlerin gözden geçirildiğini söyledi.

"SEÇİM SÜRECİ DEMOKRATİK OLGUNLUK İÇİNDE GEÇMEKTE"

Seçim sürecinin demokratik olgunluk içinde devam ettiğini vurgulayan Bozdağ, "Bugüne kadar seçim süreci büyük bir demokratik olgunluk içinde geçmektedir. Herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmış değildir. Huzur, güven ortamı içinde seçimlerimiz devam etmektedir. Temennimiz odur ki seçim sürecinin sonuna kadar da seçimin demokratik olgunluk içinde devam etmesidir." diye konuştu.

Türkiye'nin seçim tecrübesini çok yaşadığını ve tüm seçimleri büyük bir demokratik olgunluk içinde tamamladığını ifade eden Bozdağ, siyasi partilerin ve adayların da bu demokratik olgunluğa sahip olduklarını belirtti.

Bozdağ, "Hükümet olarak ülkemizin her yerinde seçim güvenliğiyle ilgili her türlü tedbirin alındığının özellikle bilinmesini isteriz ve bunun altını bir kez daha çizmekte fayda görüyoruz." diye konuştu.

"RAMAZAN BAYRAMI'NDA İDARİ TATİL SÖZ KONUSU DEĞİL"

Ramazan Bayramı'na çok az bir zaman kaldığına işaret eden Bozdağ, "Ramazan Bayramı nedeniyle idari tatil verme durumu söz konusu değil. Çünkü Ramazan Bayramı cuma gününe, hafta sonuna denk geliyor. Bu nedenle Bakanlar Kurulu idari bir tatil kararı alma gereği duymamıştır." dedi.

MAAŞ VE İKRAMİYE ÖDEMELERİNİN TARİHLERİ BELİRLENDİ

Emeklilerle ilgili bazı konular bulunduğunu belirten Bozdağ, "Özellikle bayram ikramiyelerine ilişkin Meclis'te yasal değişiklik yapıldı. Bu çerçevede Bağkur ve Emekli Sandığı emeklisi vatandaşlarımız bayram ikramiyelerini 7 Haziran'da, SSK emeklisi vatandaşlarımız da bayram ikramiyesini 8 Haziran'da alabileceklerdir." dedi.

Emekli Sandığı emeklilerinin maaşlarının 1 ve 5 Haziran tarihleri arasında ödemesinin yapıldığını ve bu ödemelerin devam ettiğini söyleyen Bozdağ, şunları kaydetti:

"SSK ve Bağkur emeklilerinin emekli maaşları bayram sonrası döneme denk geliyordu. Bunların emekli maaşlarının bayram öncesi ödenmesi, 11-12-13 Haziran'da ödemelerin tamamlanması hususu kararı alınmıştır. Şu anda ödemeler öne çekildi. 11-12-13 Haziran'da SSK ve Bağkur emeklilerimiz de maaşlarını alacaklardır."

Flaş Kandil'e operasyon mesajı

"UMARIZ Kİ ABD MUTABAKATIN GEREĞİNİ YERİNE GETİRİR"

Münbiç'te güvenlik ve istikrarın sağlanmasını da içerecek bir yol haritasının onaylanmasına ilişkin Bozdağ, şunları kaydetti:

"Bütün bunların hepsi bir takvim çerçevesinde uygulamaya konulacaktır. Hepsi de takvime bağlanmış durumdadır. Umarız ki müttefikimiz ABD, aramızdaki bu ön mutabakat çerçevesinde alınan kararların birlikte hayata geçirilmesi konusunda mutabakatın gereğini yerine getirir."

"HER AN HER ŞEY OLABİLİR"

Türkiye'nin Kandil'e bundan sonra da girebileceğini, her an her şeyin olabileceğini sözlerine ekleyen Bozdağ, "Nerede terörist varsa, nerede Türkiye'ye dönük tehdit varsa, orası Türkiye için hedeftir. Hem teröristler hedeftir hem de oradaki terör kaynaklarının tamamı Türkiye için hedeftir." şeklinde konuştu.

"FETÖ'CÜ ASKERLERİ TÜRKİYE'YE GETİRMEK BİZİM VAZİFEMİZ"

Hükümet Sözcüsü Bozdağ, "Yunanistan FETÖ'cü, darbeci askerleri iade etmemiş olabilir, hatta onlara başka imkanlar, korumalar da verebilir, başka bazı ülkelerin teröristleri himaye ettiği gibi himaye edebilir. Ne yaparlarsa yapsınlar, o darbeci, FETÖ'cü askerleri bulmak, onları paketleyip Türkiye'ye getirmek bizim vazifemizdir. Nereye giderlerse gitsinler." diye konuştu.



