Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Biz projeyle konuşuyoruz, hamasetle konuşmuyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Biz projeyle konuşuyoruz, hamasetle konuşmuyoruz. Boş laf etmiyoruz. Biz 'Yaptık, yapıyoruz, yaparız.' diyoruz. 'AK Parti yaptı, yine yaparsa AK Parti yapar.' diyoruz. Başka var mı 'Yapacağız.' diyen, 'Yıkacağız.' diyenler var." dedi.

Çavuşoğlu, AK Parti Döşemealtı İlçe Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı.

Burada konuşan Çavuşoğlu, açılıştan önce ilçe sınırları içerisinde bulunAntalyalya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bazı işletmeleri ziyaret ettiğini ve yetkililerden yeni yatırım planlarıyla ilgili bilgi aldığını söyledi.

Çavuşoğlu, Antalya OSB'de yatırımların arttığını, bundan da büyük mutluluk duyduğunu bildirdi.

Döşemealtı'nın yeni yolları, okulları ve alt yapı yatırımlarıyla giderek daha da cazibe merkezi olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, ilçeye yeni bir hastane yapılacağını, otogarın ilçeye taşınacağını, hipodromun da bitmek üzere olduğunu aktardı.

Çavuşoğlu, bu hizmetlerin AK Parti hükümetleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde yapıldığını belirterek, "Yine yaparsa AK Parti yapar, Sayın Recep Tayyip Erdoğan yapar. O yüzden 24 Haziran'da buradan güçlü bir selam göndereceğiz Cumhurbaşkanı'mıza." diye konuştu.

Geçen dönem Antalya'da 14 milletvekilinden 7'sini kazandıklarını ve gururlu bir şekilde Ankara'ya gittiklerini hatırlatan Çavuşoğlu, Ankara'da 7 milletvekili olarak birlik ve beraberlik içinde çalıştıklarını, bunların da Antalya'ya hizmet olarak döndüğünü ifade etti.

Okul yatırımları konusunda bilgi veren Bakan Çavuşoğlu, okul ve derslik sayısını artırdıklarını, böylece tam gün eğitime geçilebildiğini vurguladı.

Çavuşoğlu, Kepez'e değişik liselerin bir arada olduğu 20 okulluk bir kampüs yapılacağını söyledi.

BATI ANTALYA HAVALİMANI

Antalya'da halen biri merkezde, diğeri Gazipaşa'da 2 havalimanı bulunduğunu anımsatan Çavuşoğlu, bu yıl Gazipaşa Havalimanı'ndan kente 1 milyon yolcu geleceğinin tahmin edildiğini, Batı Antalya Havalimanı inşaatına da en kısa zamanda başlanacağını bildirdi.

Elmalı-Finike arasına duble yol yapılacağını, Elmalı üzerinden Kaş ve Kalkan'a yolların indirileceğini, Burdur-Antalya-Alanya otobanının ihaleye hazır hale geldiğini, Antalya'yı İç Anadolu'ya bağlayacak hızlı tren projesinin de hazır olduğunu aktaran Çavuşoğlu, ülkenin her yerine hızlı trenle ulaşılabileceğini vurguladı.

Çavuşoğlu, ulaşımda, enerjide Türkiye'nin bir merkez olduğunu, 12 Haziran'da da Eskişehir'de Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin (TANAP) açılışının yapılacağını, açılışa Azerbaycan, Gürcistan, Avrupa ve Balkanlar'dan cumhurbaşkanları ve başbakanların geleceğini aktararak, şöyle devam etti:

"Biz projeyle konuşuyoruz, hamasetle konuşmuyoruz. Boş laf etmiyoruz. Biz 'Yaptık, yapıyoruz, yaparız.' diyoruz. 'AK Parti yaptı, yine yaparsa AK Parti yapar.' diyoruz. Başka var mı 'Yapacağız.' diyen, 'Yıkacağız.' diyenler var. Neymiş Kanal İstanbul'u durduracakmış, oldu Marmaray'ı da kapat. Siz bir Bolu Tüneli'ni 20 senede bitiremediniz. Eskiden bir baraj 30 senede yapılırdı, şimdi 3-4 yılda bitiyor büyük bir baraj. 'Bu milletin hizmetkarı olmaktan şeref duyarım.' diyor Sayın Recep Tayyip Erdoğan."

Yeni sistemle daha güçlü bir Türkiye, meclis ve kurumlar olacağının altını çizen Çavuşoğlu, Türkiye'yi 2023 hedeflerine AK Parti'nin ulaştıracağını sözlerine ekledi.

Açılışa, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile AK Parti Antalya milletvekili adayı Canbey Çetin de katıldı.