Cumhurbaşkanı erdoğan: Bay Muharrem ziyarete oradan başlıyor, vah zavallı vah

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sizlerden Zonguldak'ın ilçelerindeki tüm kardeşlerime selamlarımı iletmenizi istiyorum. Sizin coşkunuza ve muhabbetinize yandık. Bizi karşılıksız sevmenize yandık. En zor zamanımızda yanımızda olmanıza yandık. Ülkeyi emanet edeceğimiz gençlerin heyacanına yandık. Sizlerin emeğinizle, alın terinizle yerin metrelerce altında ülkemizi büyütmenize yandık.

24 HAZİRAN'DA GÜÇLÜ MECLİS İÇİN CUMHURBAŞKANLIĞINDA ŞAHSIMI, MECLİSTE AK PARTİ'Yİ DESTEKLEMEYE VAR MIYIZ?

Birilerinin sevdamıza kara çalmasına fırsat bırakmadık. İnşallah yeni dönemde kimsenin aramıza girmesine müsade etmeyeceğiz. Bu meydan bana Zonguldak'ın kararlılığını gösteriyor. Bu meydan bana 24 Haziran'da destan yazmaya hazırlanan Zonguldak'ı istiyor. Zonguldak Türkiye'yi şahlandırıyor muyuz? 24 Haziran'da güçlü meclis için cumhurbaşkanlığında şahsımı, mecliste AK Parti'yi desteklemeye var mıyız?

Zonguldak hep şehitler diyarı olmuştur. Zonguldak'ın Mehmetçikleri sınırlarımız içinde ve dışında eli kanlı canilere göz açtırmıyor. Biz peygamberlikten sonra en yüce makamı şehitlik olarak gören inancın mensuplarıyız.

BAY MUHARREM ZİYARETE ORADAN BAŞLIYOR, VAH ZAVALLI VAH

Biz yola böyle koyulduk, İstiklal Marşı böyle yazıldı. Böyle afedersiniz Edirnede'ki teröristi ziyaret etmek suretiyle milletin karşısına çıkanlardan olmadık. Bay Muharrem ziyarete oradan başlıyor, vah zavallı vah. Biz asla şehitlerimize mahçup olacak bir şey yapmadık.

Başarılı operasyonlarla terör örgütünün belini kırdık. Bakınız sadece Afrin operasyonlarında 4497 terörist etkisiz hale getirildi. İsmail Metin komutanımıza ne diyor ? Senin apoletlerini sökeceğim. Benim milletim zaten sana 24 Haziran'da haddini bildirecek. Sen ne zamandan beri Hitler oldun? Türkiye bir hukuk devleti sen önce bunu öğren. Görüyorsunuz değil mi Türkiye'de kimler Cumhurbaşkanı adayı olur ya? Bu zaten kendi genel başkanı ne diyor, girdiğin seçimlere girdin kazanamadın, Bay Kemal de galiba bundan kurtulmak için onu buraya sürdü. Gelin bunlara 24 Haziran'da gereken dersi verelim? Sevgili gençler bunu yapmaya hazır mıyız? Zonguldak bunu yapmaya hazır mıyız?

GEREKİRSE SİNCAR'A GİDECEĞİZ, GEREĞİNİ YAPACAĞIZ

Artık terörün kapımıza girmesini beklemiyoruz, onun kaynağına gidiyoruz. İnlerince gireceğiz demiştim girdik, şimdi onlar kaçıyor biz kovalıyoruz. Afrin'de, Cerablus'da, Kuzey Irak'ta mücadele ediyoruz. Gerekirse Sincar'a gideceğiz, gereğini yapacağız. 34 yıldır bu milletin evlatlarını katletmenin bedelini elebaşları başta olmak üzere tüm teröristlere ödeteceğiz. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak.

Aynı zamanda Pensilvanya'daki şarlatana da ona tapan mankurtlara da hesabını soracağız, o ne diyorsa CHP de aynısı diyor, bir bayan var o da aynısını söylüyor. Al birini vur ötekini.

Dikkat edin bir kaç gündür muhalefetin adayı çıkmış paşamıza hakaret ediyor. Kendisi ile Malatya'da bir iftarda oturduk. Benim masama nasıl otururmuş, benim konuşmamı nasıl alkışlarmış? Senin haddine mi ya? Anyasaya göre ben aynı zamanda onun da paşasıyım, komutanıyım. Ama sen bunu bilmiyorsun, sen kimsin haddine mi?

BUNLARA 19 GÜN SONRA SANDIKTA GEREKEN DERSİ VERMEYE HAZIR MIYIZ?

Bunlara 19 gün sonra sandıkta gereken dersi vermeye hazır mıyız? Edirne'de var ya cezaevinde yatan 6-8 Ekim olaylarında 53 Kürt kardeşimi bunlar öldürdü ya. Partinin başındaki zatın PYD'ye terör örgütü demeye dili varmıyor, istesen de istemesen de biz Afrin'e girdik. Teröristleri temizledik. 200 bine yakın oralarının sakini Türkiye'den dönüyor.

FETÖ'NÜN RAHATSIZ OLDUĞU KURUMLARDAN...

FETÖ'nün rahatsız olduğu kurumlardan rahatsız olan yerli ve milli kim varsa tasfiye etmeye çalışan bir siyasetçinin Türkiye düşmanları dışında kime ne faydası olabilir? Biz başarılı terör operasyonlarımız Bay Kemal'e Bay Muharrem'e rağmen yaptık.

FETÖ'YÜ ANA MUHALEFETE RAĞMEN TEMİZLEDİK

Afrin'i ana muhalefete rağmen aldık. FETÖ'yü ana muhalefete rağmen temizledik. Diğer terör örgütlerine indirdiğimiz darbeleri ana muhalefete rağmen indirdik. Ana muhalefetin mensupları gidip Avrupa'da bizi şikayet ediyor, herkes görevini yapıyor. Muhalefetin tehditleri asla bizi engellemez, onlar şantajını yapacak. Biz de doğru bulduğumuz yolda aldığımız kararlardan vazgeçmedik. Bu yüzden yaparsa yine AK Parti yapar diyoruz.

16 yıldır yalpalamadan, şaşmadan yürüdük. Bugüne kadar olmadık engellerle karşılaştık ama hiçbir zaman milletimize şikayete gitmedik. Allah bu heyecanınızı eksik etmesin inşallah.

KARŞILAŞTIĞIMIZ TÜM BADİRELERİN ÜSTÜNDEN GELMESİNİ BİLDİK

Son 16 yılda Zonguldak'a 18 kattrilyon yatırım yaptık. Zongulduk'a 9'u hastaneden oluşan 17 sağlık tesisi yaptık. Zonguldak'a 2002 yılına kadar 22 km bölünmüş yol yapılmıştı, şimdi bu yol 186 km bölünmüş yol yapıldı. Yatırım bedeli 6 kattrliyon lira olan 8 yol projesini inşası ise devam ediyor. Zonguldak şehir merkezinin içme suyu ihtiyacını karşılamak için kanalı inşa ettik. Yapımı devam eden 21 taşkın koruma tesisimiz bulunuyor. İşkur aracılığı ile 35 bin Zonguldaklı kardeşim işe yerleştirildi. Ben diyorum ki şu kalan 19 günde kapı kapı dolaşmaya var mıyız? 24 Haziran'da inşallah devam diyecek miyiz? Yeni yapılan caminin bulunduğu bölgde 100+50 dönümlük bir arazi var buraya Millet Bahçesi yapacağız. Verdiğimiz sözleri yerine getirdik, getireceğiz. Ülkemiz ve geleceğimiz için çalışacağız. Karşılaştığımız tüm badirelerin üstünden gelmesini bildik.

Hep beraber 15 Temmuz'un üstesinden geldik, sizlere bir çağrı yaptık hepiniz meydanlara döküldünüz. Siz tankların karşısında dik durdunuz.