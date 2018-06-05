Eskişehir'deki FETÖ/PDY operasyonu

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütün "1. Ana Jet Üs Komutanlığı imamı" olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 3 Haziran'da gözaltına alınan Murat K'nin sorgusu tamamlandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyesevk edilenlen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesince "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan ve örgütün "1. Ana Jet Üs Komutanlığı imamı" olduğu iddia edilen Murat K'nin gözaltına alınması için kent merkezindeki bir eve operasyon düzenlenmiş, zanlı gözaltına alınmıştı.



