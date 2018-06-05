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ankesöründen Kaymakam çıktı

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürürttüğü soruşturma kapsamında imamları ankesörlü telefonlar üzerinden irtbat kurdukları belirlenen eski kaymakam, vergi müfettişi ve uzman maliye çalışanlarının da aralarında bulunduğu 8 kişi operasyonla gözaltına alındı.

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.6.2018 13:14 Güncelleme Tarihi: 5.6.2018 13:22
FETÖ ankesöründen Kaymakam çıktı

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ByLock kullanıcısı maliye çalışanları hakkında yürütülen bir soruşturmada etkin pişmanlıkta bulunan şüpheliler ifadelerinde örgüt abileriyle ankesörlü telefondan aranmak suretiyle irtibat kurduklarını ifade etti.

Bunun üzerine yapılan ankesörlü telefon incelemesinde Tekirdağ Emniyeti KOM Şube Müdürlüğü, ankesörlü telefonlardan örgüt abileri tarafından arandığı tespit edilen aralarında ihraç edilmiş bir kaymakamında bulunduğu vergi müfettişi ve uzman maliye çalışanı 8 kişi belirledi. Bu isimler operasyonla gözaltına alındı.

Gözaltına alınan eski kaymakamın son olarak Kastamonu da stajyer kaymakam olarak görev yaptığı öğrenildi.

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FETÖ ankesöründen Kaymakam çıktı
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