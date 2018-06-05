FETÖ ankesöründen Kaymakam çıktı

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ByLock kullanıcısı maliye çalışanları hakkında yürütülen bir soruşturmada etkin pişmanlıkta bulunan şüpheliler ifadelerinde örgüt abileriyle ankesörlü telefondan aranmak suretiyle irtibat kurduklarını ifade etti.



Bunun üzerine yapılan ankesörlü telefon incelemesinde Tekirdağ Emniyeti KOM Şube Müdürlüğü, ankesörlü telefonlardan örgüt abileri tarafından arandığı tespit edilen aralarında ihraç edilmiş bir kaymakamında bulunduğu vergi müfettişi ve uzman maliye çalışanı 8 kişi belirledi. Bu isimler operasyonla gözaltına alındı.

Gözaltına alınan eski kaymakamın son olarak Kastamonu da stajyer kaymakam olarak görev yaptığı öğrenildi.