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şüphelilerinin 'a kaçarken yakalanması

Son dakika haberi... 'de 'a kaçmaya çalışırken yakalanan, aralarında 'deki "askeri casusluk" davasının meslekten ihraç edilen hakimi 'un da bulunduğu 11 kişiden 4'ü tutuklandı. Kurt ve diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.6.2018 14:40
FETÖ şüphelilerinin Yunanistan'a kaçarken yakalanması

'de 'a kaçmaya çalışırken yakalanan, aralarında 'deki "askeri casusluk" davasının meslekten ihraç edilen hakimi 'un da bulunduğu 11 kişiden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, dün yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan "askeri casusluk" davasının meslekten ihraç edilen hakimi İsmail Kurt ile aralarında doktor, mühendis ve öğretmenlerin de bulunduğu 11 kişiden 4'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesi'sevk edilenlen İ.Ç, M.B.A, Ş.B ve S.Y savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Eski hakim Kurt ve 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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FETÖ şüphelilerinin Yunanistan'a kaçarken yakalanması
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