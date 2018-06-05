FETÖ'cü iş adamına hapis cezası

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, iş adamları ile örgütün sözde "il imamı" Sıtkı Baş'ın da aralarında yer aldığı 68 işadamı hakkında hazırlanan 771 sayfalık iddianameli davanın son celsesinde mahkeme heyeti bir kısım sanıkların dosyalarının tefrik edilerek, sanıkların tek tek yargılanmalarına karar verdi. Tefrik edilen dosya sonrası tutuksuz sanık Mahmut Alak'ın Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ayrı ayrı dosyalarda yargılanmasına devam edildi. Avukatı ile duruşmada hazır bulunan Alak, önceki celselerde yaptığı savunmasını tekrar ederek, beraatını istedi. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık Mahmut Alak'a 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.



İKİ SANIĞA BY LOCK'TAN 6 YIL HAPİS

Öte yandan aynı mahkemede örgütün gizli iletişim ağı by lock programını kullandıkları iddiasıyla tutuklu yargılanan Ahmet Ö. ile kuran kursu eğiticisi Semanur A. da 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile tahliyelerine karar verildi.