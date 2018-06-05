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'nün maliye ve vergi dairesi yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı

’nün ’da olduğu gibi maliye ve vergi dairelerinde de kripto yapılanması olduğu ortaya çıktı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.6.2018 22:46
FETÖ'nün maliye ve vergi dairesi yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/) Türk Silahlı Kuvvetleri'nde olduğu gibi maliye ve vergi dairesinde de kripto yapılanması olduğu belirlendi. merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün, "Tekirdağ Vergi Dairesi" yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında, şüphelilerin "örgüt abileri" tarafından kontörlü hatlar üzerinden arandıklarına dair deliller elde edildi. Bunun üzerine Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı kayıtlarında bulunan 64 kontörlü sabit hatta ait 2010 - 2016 yılı arasındaki HTS kayıtları incelendi.

Yürütülen çalışmada FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün askeriye içerisindeki mahrem yapılanmasının deşifre edilmesini engellemek adına kurduğu kontörlü hatlar üzerinden yapılan gizli iletişim sisteminin, devletin bürokratik mevkilerine sızdırılan örgüt üyeleri ile irtibata geçebilmek için de kullanıldığı tespit edildi.

Ekipler, vergi müfettişi olan şüphelilerin 17/25 Aralık olayları sonrasında örgüte ait iş adamı derneklerine istifa kararını veren dernek üyesi iş adamlarının, iş yerlerine yönelik yaptığı denetimleri de inceleyerek, örgüt lehine eylem gerçekleştirip gerçekleştirmediği konusunda da ayrıntılı çalışma yürüttü.

Çalışma sonucu aralarında halen görevde olan, bir kısmı da ihraç edilen kaymakam, gelir uzman yardımcısı ve milli emlak denetmeni 10 şahsın kimliğini tespit etti.

Adresleri tespit edilen zanlılara yönelik Tekirdağ merkezli , , ve 'da gerçekleştirilen operasyonlarda M.A.B, F.G, A.K, E.G, Ö.G, H.G ile H.G. yakalandı.

Aynı operasyonla ilgili A.F.P. isimli örgüt üyesinin arandığı bildirildi.

Bu arada aynı çalışma kapsamında kimliği tespit edilen 2 kişinin ise cezaevinde olduğu öğrenildi.

Çalışmanın genişletilerek, ilerleyen süreçte devletin bürokratik yapısında yer alan örgüt üyelerinin tespit edilmesinin hedeflendiği belirtildi.

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