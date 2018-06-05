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nde okunacak dualar neler? Kadir Gecesi'nde hangi ibadetler yapılmalı?

, tüm Müslümanların hasretle beklediği gün olarak geldi çattı. Tüm İslam alemi Kadir Gecesi'ni idrak etmek için bekliyor. Kadir Gecesi bu sene 10 Haziran pazar gününe denk geliyor. Peki bin geceden hayırlı olan Kadir Gecesi'nde hangi dualar okunmalı? Hangi ayetler okunmalı? Kadir Gecesi için dua var mı? Kadir Gecesi'nde hangi ibadetler yerine getirilmeli. Müslüman vatandaşların en çok merak ettiği ve araştırdığı Kadir Gecesi'ne dair her şey haberimizde...

Giriş Tarihi: 5.6.2018 19:06 Güncelleme Tarihi: 5.6.2018 19:07
Kadir Gecesinde okunacak dualar neler? Kadir Gecesi'nde hangi ibadetler yapılmalı?

10 Haziran pazar gününe denk gelen mücarek 'nde hangi ibadetler yapılır? Kadir Gecesi okunacak dualar nelerdir? Bu önemli günün vesilesi ile Kadir Gecesi'nde okunacak duaları ve yapılacak ibadetleri sizler için bir arada derledik. İşte Kadir Gecesi okunacak dualar ve yapılacak ibadetler başlıklı haberimiz...

KADİR SURESİ

Kur'an-i Kerim'in doksan yedinci suresi olup bes ayet; otuz kelime ve yüz yirmi harften olusur. Fasilasi "râ" harfidir. Ismini ilk ayetinde geçen "kadr" kelimesinden alan bu surenin Mekke'de mi, yoksa Medine'de mi indigi konusunda ihtilaf vardir.

Sure, insanlara Kur'an'in degeri ve önemi hakkinda bilgi vermektedir. Allah Teala, Hicr Suresinde "Bunu biz indirdik" buyurur. Yani Hz. Peygamber (s.a.v)'in arzusu ile degil bizim dilememiz sonucu indirilen apaçik bir kitaptir 0.

Bir kere Resulüllah (s.a.v) Ashab-i Kirama Israilogullarindan birinin, silahini kusanarak Allah yolunda bin sene cihat ettigini bildirmisti. Ashabin buna hayret etmesi üzerine Cenabi Hak, Kadir suresini indirmistir (Tecrîd-Sarîh Tercemesi, VI, 313).

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Kadir Gecesinde okunacak dualar neler? Kadir Gecesi'nde hangi ibadetler yapılmalı?
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