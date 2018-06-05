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merkezli 19 ildeki / operasyonu

merkezli 19 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik gözaltına alınan 25 şüpheliden 17'si tutuklandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.6.2018 17:19
Kars merkezli 19 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün mahrem askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Kars Adliyesine sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan 2'şer albay, yarbay, binbaşı ve yüzbaşı, 3 üsteğmen, 5 astsubay ile 1 uzman çavuştan oluşan 17'si "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı. Diğer 8 kişi ise hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Polisin 27 Mayıs'ta, Kars, Ankara, İstanbuAntalyalya, Tunceli, Şırnak, Denizli, Mardin, Konya, , Hatay, Tekirdağ, Kırklareli, Balıkesir, Sivas, Kahramanmaraş, Çanakkale, ve Bilecik'teki 25 ayrı adrese yaptığı eş zamanlı operasyonda 25 kişi gözaltına alınmıştı.

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Kars merkezli 19 ildeki FETÖ/PDY operasyonu
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