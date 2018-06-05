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3 kişiyi kaçırdı

Son dakika haberi... Terör örgütü ’nin ’in Ravanduz ilçesine bağlı Verte kasabasında 3 kişiyi kaçırdığı bildirildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.6.2018 16:18 Güncelleme Tarihi: 5.6.2018 16:21
PKK 3 kişiyi kaçırdı

Son dakika haberi olarak aktarılan gelişmede konuyla ilgili Verte Kasaba Müdürü Muslih Zırar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hiçbir gerekçe gösterilmeden , cumartesi günü kasaba sınırları içinde yaşayan 3 kişiyi kaçırdı." dedi.

"PKK BÖLGEDE SÜREKLİ SORUN ÇIKARIYOR"

Kaçırılan kişiler hakkında henüz bir bilgiye sahip olmadıklarını söyleyen Zırar, söz konusu kaçırılanların serbest bırakılmasını istedi. Zırar, örgütün sürekli olarak bölge halkına sorun yaşattığını dile getirdi.

Zırar, Kaçırılan kişilerin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin () terör örgütü PKK'ya yönelik yoğun operasyonların olduğu bir döneme denk gelmesinin tesadüf olmadığını aktardı.

PKK HUZURUMUZU BOZUYOR"

Türkiye-Irak sınır bölgelerindeki sorunların tek çözüm yolunun örgütün bölgeden çekilmek olduğunu vurgulayan Zırar, "çünkü PKK bölge insanın huzurunu bozuyor." dedi.

İsmini açıklamak istemeyen bir kaynak, kaçırılan kişilerin Kürt kökenli "Hızır Dana, Hamadamin Halgurd ve Mahmud Abdullah Ömer" olduğunu kaydetti.

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PKK 3 kişiyi kaçırdı
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