Prompter bozuldu yalanı ortaya çıkmasına rağmen Sözcü algı çalışmasını sürdürdü...

Ana muhalefet partisi CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi temsilcileri; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır'da katıldığı 'Kanaat Önderleri İftar Programı'nda konuşma yaparken kısa süre sessiz kalmasını, "Prompter bozuldu, Erdoğan konuşamadı" şeklinde ifadelerle çarpıtmışlardı. Dün ortaya çıkan gerçek ise Erdoğan'ın, bölgenin kanaat önderlerinden Tayyip Elçi'nin ayakta kalması sebebiyle konuşmasına ara verdiğini ortaya koyuyordu. Bu gerçek ortaya çıkmışken Sözcü gazetesi bugünkü manşetinde yaşanan olayı yine çarpıttı.

ERDOĞAN, AYAKTA KALAN TAYYİP ELÇİ'Yİ KOLTUĞUNA OTURTTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, akşam namazı için salondan ayrılıp geri gelen Tayyip Elçi'ye ayakta kaldığı gerekçesiyle konuşmasına 1 dakika 9 saniye ara verdi.

Tayyip Elçi'nin, iftar yemeği sırasında Erdoğan'ın bulunduğu masada oturduğu, Elçi'nin akşam namazı için kıldıktan sonra geldiği salonda koltuğuna birinin oturması üzerine ayakta kaldığı ve Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Cumhurbaşkanı'nın boş koltuğuna oturduğu öğrenildi.

'Prompter' bozuldu yalanının aslı ortaya çıktı. Gerçek: Nezaketen Elçi'nin oturmasını bekledi

KARAKURT: CUMHURBAŞKANI VE PROMPTER ÜZERİNDEN ALGI YARATMAYA ÇALIŞANLAR YİNE DUVARA TOSLADINIZ

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Genel Koordinatörü Orhan Karakurt, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Prompter bozuldu, konuşamadı" şeklindeki iddialara tepki gösterdi.



Karakurt, "Cumhurbaşkanı ve prompter üzerinden algı yaratmaya çalışanlar yine duvara tosladınız. İşte gerçek duyunca edebiniz varsa utanır ve susarsınız. Orda prompter falan bozulmadı. Vatandaşların önünde duran korumaların yerine tepki gösterdi koruma başkanı Muhsin Bey'e 'çekilsinler' diye talimat verdi. Her fırsatta yalan söylemek ve algı yaratmak isteyenlere, Cumhurbaşkanımız ve Prompter konusunda attığım tweeti alıntı yapıp gönderin lütfen. En yakınında olaya şahit olan kişi olarak bilgilendirme yaptım" ifadelerini kullandı.

İŞTE KARE KARE O ANLAR

1- TAYYİP ELÇİ, CUMHURBAŞKANI'NIN YANINDA OTURUYOR

2- TAYYİP ELÇİ NAMAZA GİDİNCE KOLTUĞUNA BİR BAŞKASI OTURUYOR.

3- TAYYİP ELÇİ NAMAZDAN DÖNÜNCE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN TALİMATIYLA, ERDOĞAN'IN BOŞ KOLTUĞUNA OTURUYOR