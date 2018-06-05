Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Koç'u aradı

Son dakika: 'u aradı

, Pazar günü Fenerbahçe Spor Kulubü Başkanlığına seçilen ’u telefonla arayarak tebrik etti.

AA DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.6.2018 13:06 Güncelleme Tarihi: 5.6.2018 13:11
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Koç'u aradı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazar günü Fenerbahçe Spor Kulubü Başkanlığına seçilen 'u telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre , sarı lacivertli kulübün yeni başkanı Ali Koç'u bu sabah telefonla aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Koç'a ve yönetim kurulu üyelerine başarılar dilediği kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazar akşamı başkanlık seçiminin sonuçlarının açıklanmasının ardından Ali Koç'a bir tebrik mesajı da göndermişti

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Koç'u aradı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN