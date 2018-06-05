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Son Dakika: Muğla’da Muvazzaf askerlere 4. dalga operasyon

Son dakika haberi... /PDY soruşturması kapsamında Muğla merkezli 11 ilde muvazzaf ve ihraç olmuş askerlere yönelik düzenlenen 4. dalga operasyonda 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.6.2018 10:32
Son Dakika: Muğla’da Muvazzaf askerlere 4. dalga operasyon

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen /PDY soruşturması kapsamında Muğla merkezli 11 ilde halen görevde olan ve ihraç olmuş askerlere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

20 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün içerisindeki mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen Muğla (Marmaris) Merkezli, Ankara, , İzmir, Bilecik, Trabzon, , Hatay, , Kilis ve illerindeki eş zamanlı operasyonda muvazzaf ve ihraç olmuş, örgütle irtibatı tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı işlemleri başlatıldı. Gözaltı kararı çıkarılan askerler arasında Subay, Astsubay ve Uzman Çavuş rütbelerinde , Jandarma, Deniz, Hava ve Kara Kuvvetleri personeli olan şüphelilerin ikamet ve işyerlerinde Cumhuriyet Başsavcılığından verilen karar gereği suç delilleri araması yapılıyor. Şu ana kadar 9 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

6 AYDA 4. DALGA OPERASYON

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik son 6 ay içinde örgütün TSK yapılanmasına yönelik olarak Muğla merkezli gerçekleştirilen 4. dalga olan operasyon öncesi şu ana kadar örgütün mahrem abi ve asker olmak üzere toplam 139 şüpheli hakkında gözaltı kararı uygulandı. Adli makamlasevk edilenlen şüphelilerden etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemeyen 45'i tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

OPERASYONLAR SÜRECEK

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK içine sızmış mahrem yapılanmasına yönelik olarak dosya çalışmalarının devam ettiği, deşifre edilecek örgüt mensuplarına ilerleyen tarihlerde Muğla Merkezli operasyonların hız kesmeden devam edeceği açıklandı.

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Son Dakika: Muğla’da Muvazzaf askerlere 4. dalga operasyon
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