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'de / operasyonu

'de kullandıkları iddiasıyla 12 kişi gözaltına alındı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.6.2018 15:28
Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonu

'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde örgütün şifreli haberleşme programı 'u kullandıkları tespit edilen 20 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kentteki farklı adreslere düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Firari 8 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonu
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