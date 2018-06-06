Başbakan Yıldırım: Kandil'e de, Sincar'a da Fizan'a da gitsinler hepsinin ensesindeyiz

Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarından satırbaşları:

"ÜNİVERSİTELERE YASAKLARI KALDIRDIK"

"Üniversitelerde yasakları kaldırdık, katsayı engelini kaldırdık. Özgürlüklerden, demokrasilerden asla geriye dönüş yok. Biz Kürt olmamıza, Türk olmamıza kendimiz karar vermiyoruz. Ne olursak olalım, ama unutmayalım gözlerimizden düşen yaşın rengi hep aynıdır"

"600 KARDEŞİMİZE İŞ İMKANI SAĞLIYORUZ"

Suriye'de Kürtlere devlet kuracaklarmış, bizler binlerce yıldır bu topraklarda birlikte yaşıyoruz, kimse devlet kurma küstahlığına kalkışmasın. Önce terörün izlerini kaldıracağız, daha sonra fabrikalar ve iş yerleri kuracağız. Bugün bir çimento fabrikamızın da açılışını yapıyoruz, 600 kardeşimiz çalışacak"

"İSTERLERSE FİZAN'A GİTSİNLER HEPSİNİ KOVALAYACAĞIZ"

"Doğalgazla bütün şehirlerimizi buluşturduk, inşallah 24 Haziran'da vereceğiniz destekle bu hizmetler katlanarak devam edecek, bölgeye yönelik hizmetleri terör örgütü engellemeye çalıştı. Bölge halkını aç ve yoksulluğa mahkum etmeye çalıştılar, diğer Cumhurbaşkanı adayları da terörle mücadeleden bahsetsin. Bu belayı def etmek bizim boynumuzun borcudur. Terörü şimdi gündemden çıkardık, dışarıda da. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar enselerindeyiz, Kandil'e de, Sincar'a da, Fizan'a da gitsinler hepsini gidip etkisiz hale getireceğiz"

"AK PARTİ'NİN YAPTIKLARINI YIKAMAZSINIZ"

"AK Parti'nin mecliste güçlü olması lazım, Bu seçim Türkiye'nin geleceği için çok önemli oylarınızla önemli bir karar vereceksiniz. Bir tarafta refah, istikrar ekibi diğer tarafta yıkım ekibi var, AK Parti'nin yaptıklarını yıkamazsınız, buna Ağrılılar müsaade etmez"