Bursa'da polis koleji eski müdürü gözaltında

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün emniyetteki kripto FETÖ'cüler listesinde oldukları öne sürülen aralarında Bursa Polis Koleji eski müdürünün de bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik başlatılan soruşturma kapsamında örgütün emniyetteki kripto listesinde isimleri olduğu tespit edilen daha önce örgütle bağlantılı oldukları gerekçesiyle açığa alınan biri 1. sınıf emniyet müdürü toplam 19 eski polis hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararla birlikte İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tespit edilen isimlere yönelik operasyon düzenledi.

Çok sayıda TEM polisinin katıldığı operasyonda aralarında Bursa Polis Koleji'nin eski 1. Sınıf Emniyet Müdürü Cenk D.'nin de bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar ilk ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.