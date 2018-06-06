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'da /'nin mahrem kadın yapılanmasına operasyon

'da, /'nin mahrem kadın yapılanmasında yer aldıkları öne sürülen 8 zanlı yakalandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.6.2018 14:47
Erzurum'da FETÖ/PDY'nin mahrem kadın yapılanmasına operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığınca /'nin mahrem kadın yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgüt mensuplarının yakalanması amacıyla operasyon başlatıldı. Özel Harekat Şube müdürlüklerine bağlı ekiplerin de desteğiyle il merkezindeki 8 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda, örgütün mahrem kadın yapılanmasında yer aldıkları belirtilen 8 zanlı gözaltına alındı. Örgütün "gaybubet evi" olarak bilinen hücre evlerinde yakalanan 8 zanlı, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından dağılmanın önüne geçilmesi ve yeniden yapılanma adına örgüt mensuplarınca oluşturulan hücre evlerinde faaliyetlerini sürdürdükleri belirlenen zanlıların adreslerindeki aramalarda çok sayıda dijital materyal ile bazı dokümanlara el konuldu.

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Erzurum'da FETÖ/PDY'nin mahrem kadın yapılanmasına operasyon
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