FETÖ sanıklarına hapis cezası

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan aralarında eski polislerin de bulunduğu 6 sanığa hapis cezası verildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda, tutuklu sanık Ali Eryılmaz, tutuksuz sanıklar Durdu Avcı, Fuat Arıkan, Yusuf Ergül, Erkan Taşçıoğlu, Metin Zorlu, Hüseyin Duran ve Ümit Baratalı ile avukatları hazır bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ele geçirilen ve örgütün mahrem yapılanmasının yer aldığı listede "EA" kodu ile derecelendirilen Fuat Arıkan ve Yusuf Ergül ile "SAY" koduyla derecelendirilen Durdu Avcı suçlamaları reddetti.

Arıkan tahliyesini talep ederek, "Hiçbir hain ve illegal örgütün yanında olmadım. Destek olmadım. Yanlış bilgilerle fişleme yapılmış." dedi.

Mahkeme heyeti "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan sanık Eryılmaz'a 10 yıl 6 ay, Arıkan, Ergül, Avcı ve Taşçıoğlu'na 6'şar yıl 3'er ay, "örgüte yardım etme" suçundan Zorlu'ya da 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Duran ve Baratalı ise beraat etti.