Fetullahçı Terör Örgütü'nün Muğla'daki yeni yapılanması deşifre edilmiş, bu yapılanmada yer alan 9 şüphelinin, durumu iyi olmayan örgüt mensuplarına yardım ettiği, cezaevinde olan mensupların itirafçı olmamaları için aileleriyle teması kurduğu ve örgütü yeniden canlandırmak için uğraş verdiği öğrenilmişti. Bu kapsamda tespit edilen şüphelilere ve kaldıkları Gaybubet evlerine operasyon düzenlenmişti. Operasyonda 9 kripto örgüt mensubu gözaltına alınırken Gaybubet evlerinde kalan birçoğu firari 12 şüpheli daha kıskıvrak yakalanmıştı.

TELEFONLARI KLOZETE ATTILAR

Operasyonda şüphelilerin bir kısmının polis baskın yaptığı sırada telefonlarını klozete ve su dolu kovalara attığı öğrenilmişti. Bu anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Arama esnasında klozete bakan polis ekipleri telefonu gördü ve buradan çıkardı. Klozetten çıkarılan akılsız telefonun üzerinde hattın takılı olduğu görüldü.

Bilindiği gibi örgütün yeni yapılanması içerisinde olduğu tespit edilen bu şüphelilerin firari durumda bulunan örgüt mensuplarının barınma ihtiyacını karşıladığı, örgüte müzahir olan ve maddi durumu iyi olmayan şahısların örgütten kopmasını engellemek amacıyla yardımlarda bulunduğu öğrenilmişti. Ayrıca şüphelilerin yapılan operasyonlar sonucu ağır darbe alan terör örgütünü yeniden canlandırmak ve örgütten kopmaları engellemek amacıyla sık sık toplantı yaptığı, devam eden davaları takip ettiği, terör örgütüyle iltisaklı olanlar ve aileleri ile temas halinde olmaya çalıştığı ve itirafçı olmamalarını sağlamak adına sanık-tanık ailelerine telkinde bulunduğu belirlenmişti.

FETÖ’cüler polis baskın yapınca telefonları tuvalete attı!

TOPLAM 21 GÖZALTI

Bu kapsamda Muğla ve ilçelerinde bulunan toplam 15 adrese eş zamanlı olarak düzenlen operasyonda örgüt yöneticileri olan 9 şüpheli kıskıvrak gözaltına alınmıştı. Düzenlenen baskınlarda örgüt evlerinde bulunan ve birçoğu mahkeme kararıyla aranan 12 şüpheli de yakalanmıştı.