Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > "İş adamları sorumlusu" FETÖ sanığına 10 yıl hapis

"İş adamları sorumlusu" sanığına 10 yıl hapis

'de "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan yargılanan sanığa 10 yıl hapis cezası verildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.6.2018 17:10
İş adamları sorumlusu FETÖ sanığına 10 yıl hapis

'de /PDY soruşturması kapsamında açılan davada yargılanan, örgütün "Çukurova büyük iş adamları sorumlusu" olduğu öne sürülen sanık, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Abdullah Demir ile avukatı katıldı.

Son savunmasını yapan Demir, hakkındaki iddiaları reddederek beratini istedi.

Cumhuriyet savcısı, Demir'in ByLock kullanıcısı, "Çukurova büyük iş adamları sorumlusu" olduğu ve yurt dışındaki kaynaklardan gelen parayı tutuklu FETÖ mensuplarının ailelerine dağıttığı tespiti dikkate alınarak cezalandırılmasını ve hükmen tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme, sanık Demir hakkında 10 yıl hapis cezasına hükmetti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
"İş adamları sorumlusu" FETÖ sanığına 10 yıl hapis
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN