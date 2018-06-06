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sorusunda böyle yalan söyledi!

Genel Başkanı Kemal , katıldığı televizyon programında sunucunun Kılıçdaroğlu ve CHP'ye yöneltilen eleştiriler hakkındaki sorusunda adeta yalana sarıldı. " ile mücadele konusunda Kılıçdaroğlu yada 'den FETÖ ile mücadelede net bir şey duyulamıyor" iddiasıyla ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, "Bizim bir bağlantımız olsa çoktan ortaya çıkartırlardı" ifadesini kullandı. Fakat Kılıçdaroğlu daha önceki konuşmalarında FETÖ'ye sahip çıkan açıklamalara imza atmıştı.

Giriş Tarihi: 6.6.2018 11:55 Güncelleme Tarihi: 6.6.2018 11:55
Kılıçdaroğlu FETÖ sorusunda böyle yalan söyledi!

Genel Başkanı Kemal katıldığı televizyon programında, sunucunun sorusu üzerine, partisinin FETÖ ile bağlantısı ve ilişkisi olmadığını öne süren açıklamalarda bulundu. Fakat Kılıçdaroğlu'nun daha önceki çıkışlarında FETÖ konusunda sicilinin ne kadar kabarık olduğu ortaya çıktı.

FETÖ'NÜN YAYIN ORGANINI ZİYARET ETTİ

FETÖ'ye bağlı Bugün TV'nin kapatılmasının ardından kanala skandal bir ziyaret gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, FETÖ'cülerle dayanışma içine girmişti. Kılıçdaroğlu aynı zamanda bir başka televizyon programında FETÖ elebaşı Gülen'in örgüt üyelerini etkilemek için yazdığı kitaplara da sahip çıkmıştı.

EREN ERDEM: BENİ ZAMAN GAZETESİ'NE KILIÇDAROĞLU GÖNDERDİ

CHP Milletvekili Eren Erdem de daha önce katıldığı bir televizyon programında Zaman Gazetesi'ne FETÖ ile dayanışma gösterilerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun emri ile gittiğini açıklamıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan skandal FETÖ açıklamaları!

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Kılıçdaroğlu FETÖ sorusunda böyle yalan söyledi!
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