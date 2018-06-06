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ve 'nun diploma yalanını çürüten belge

'nin cumhurbaşkanı adayı 'nin ve Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun meydan meydan gezerek "Erdoğan'ın diploması yok" şeklindeki yalanları ellerinde patladı. CHP'li Ayaydın daha önce yaptığı bir açıklamada, "Sayın Erdoğan 4 yıl boyunca derslerine de girmiştir, sınavlarına da girmiştir" ifadelerini kullanmıştı.

Giriş Tarihi: 6.6.2018 12:34 Güncelleme Tarihi: 6.6.2018 13:00
Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun diploma yalanını çürüten belge

'nin cumhurbaşkanı adayı , Genel Başkanı 'nun izinden gitmeyi sürdürüyor. Anketlerdeki sonuçların istediği gibi olmadığını gören İnce, Fetullahçı terör örgütünün () ortaya attığı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun da yıllardır bıkmadan usanmadan ısıtıp ısıtıp piyasaya sürdüğü diploma yalanına sarıldı.

Cumhurbaşkanı 'ın 4 yıllık üniversite mezunu olmadığını iddia eden İnce meydanlarda "diplomasını göstersin" şeklindeki yalanla algı operasyonunu sürdürdü.

CHP'li Ayaydın'dan İnce'nin 'Diploma' yalanına yanıt

CHP'Lİ AYAYDIN TARTIŞMALARA SON NOKTAYI KOYMUŞTU

Oysa Muharrem İnce'nin aday gösterildiği partide yer alan CHP'li vekil Aydın Ayaydın, yıllar önce Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde diploma tartışmalarına son noktayı koymuştu. Ayaydın Erdoğan'ın derslerine ve sınavlarına girdiğini söyleyerek 4 yıllık üniversite diplomasına sahip olduğunu açıklamıştı.

Halkı somut proje ve vaatler ile yanına çekemeyen İnce, kendi partisi içerisinden gelen bu açıklamaya rağmen diploma yalanını kullanarak seçim kampanyasında FETÖ'cülerin yalanlarına sarılıp halkı kandırmaya çalışıyor.

Oysa Erdoğan'ın diploması ufak bir arama ile 'nin sitesinden görülebiliyor. Marmara Üniversitesi diploma sorgulama sistemi aracılığı ile 'ın diploma sorgulaması yapıldığında 4 yıllık üniversite mezuniyetine ait olan diploma sistem üzerinden onaylanabiliyor.

İşte CHP'nin 'diploma' yalanını çökerten belge

İnce "diploma" yalanına öyle bir sarılmış ki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın askerliğini yedek subay olarak yaptığı, Türkiye'de 4 yıllık üniversite bitirmeyenin yedek subay olarak askerlik yapamayacağı gerçeğini bile görmezden geliyor.

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Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun diploma yalanını çürüten belge
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