'Münbiç, Türkiye'nin diplomatik kazanımı'

Türkiye ile ABD arasında mutabık kalınan "Münbiç yol haritası", Türkiye'nin uluslararası camiada diplomatikbir kazanımı olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo'nun hafta başında Washington'da yaptıkları görüşmede Münbiç'in terör örgütü PYD/PKK'dan arındırılmasını ve bölgede güvenlik ile istikrarın sağlanmasını içeren yol haritasının Türkiye'nin diplomatik bir kazanımı olduğu görüşünde birleşti.

Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Köni, Türkiye ile ABD arasında mutabık kalınan "Münbiç yol haritası"na ilişkin, "ABD, Türkiye'nin Münbiç konusundaki, daha doğrusu YPG/PKK konusundaki kaygılarını anlamış gözüküyor." dedi.

ABD'nin Suriye'deki olaylarda gücünü tamamen kaybettiği görüşünü savunan Köni, bu ülkenin aynı zamanda Rusya'nın Türkiye ile yakınlaşmasını önlemek istediğini kaydetti.

ABD'nin Suriye'de daha etkili olması ve Rusya-Türkiye yakınlaşmasını önlemek için "tek çarenin, Türkiye'nin en çok tehdit gördüğü alanlarda Türkiye'nin yanında durması" olduğunu ifade eden Köni, "Türkiye bu kozu çok iyi kullanarak Münbiç'te belli bir güç bulundurma ve orayı belli bir düzen içinde yönetme hakkını elde etmiş gözüküyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin bu hususta uluslararası arenada ısrarlı ve başarılı bir tutum sergilediğini belirten Köni, "Türkiye'nin uluslararası alandaki coğrafi konumu da buna çok yardım etti. Eskiden beri coğrafi konumu nedeniyle Türkiye, çok hassas konularda ısrarlı davranırsa başarılı oluyordu. Burada bir başarı olduğunu söylemek mümkün." diye konuştu.

"TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ İÇİN DE OLUMLU BİR ADIM"

Emekli Büyükelçi Dr. Oğuz Çelikkol, Münbiç'teki gelişmelerin, Türkiye'nin Suriye'de uyguladığı genel bir politikanın parçası olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyleyerek "Bu diplomasi, askeri olarak yürütülen bir politikanın parçası. Bu kazanımı Türkiye'nin, Suriye'de askeri ve diplomatik olarak uyguladığı politikanın bir parçası olarak görüyorum." ifadelerini kullandı.

Münbiç konusunda varılan mutabakatın Türkiye-ABD ilişkilerine de olumlu yansıması gerektiğini kaydeden Çelikkol, "Bunu, Türk-Amerikan ilişkileri bakımından da ileriye bakıldığında olumlu bir gelişme olarak değerlendirmek lazım. Her şeyden önce bir müddetten beri ABD ile Suriye'de en azından bir güven ortamı kurulması imkanı yoktu." dedi.

Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarının Türkiye'nin askeri, Münbiç'teki anlaşmanın ise diplomatik gücü olduğunu belirten Büyükelçi, atılan bu adımın terör örgütü YPG/PYD'nin Suriye'de Fırat'ın batısına yerleşmesini engellemeye yönelik olduğunun altını çizdi.

Çelikkol, "Buna hem Türkiye'nin Suriye politikasıyla ilişkili olarak Suriye'de ABD ile yaptığı iş birliğini yeniden başlatılabilmesi hem de Washington ile Ankara arasında bir güven ortamı kurulmasını sağlayabilecek önemli bir adım olarak bakmak gerek." diye konuştu.

"ASKERİ BAŞARI DİPLOMATİK BAŞARIYI BERABERİNDE GETİRDİ"

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Münbiç konusunda Türkiye'nin başından beri ABD'nin ikna edilmesi sürecini hep ön planda tuttuğunu belirtti.

Türkiye'nin bu hedefi bir şekilde hayata geçirmeye çalıştığını ifade eden Yarar, "Türkiye, Suriye'de etkinliğini artırdıkça ve aynı zamanda Irak'ta PKK ile mücadelesini daha etkin bir şekilde sürdürmeye başladıkça ABD'nin de kozları azalıyor. ABD, bir şekilde Suriye politikasında Türkiye ile ortak hareket etmek için ortak noktalar bulmak zorunda." değerlendirmesinde bulundu.

Yarar, Münbiç'in bu anlamda önemli bir başlangıç noktası olduğunu vurgulayarak "Bu açıdan bakılırsa Türkiye, Suriye'deki kazanımlarıyla beraber Münbiç'te de diplomasiyi devreye sokabildi. PKK ile DEAŞ'ın bölgeden çıkartılması sürecinde askeri unsurlarla beraber, siyaseti ve diplomasiyi Astana süreciyle beraber kullanmanın bir fonksiyonunu Münbiç'te de gördü." dedi.

Askeri başarıların diplomatik başarıyı da beraberinde getirdiğini söyleyen Yarar, şunları kaydetti:

"Bugün Irak veya Suriye topraklarında reel politika, 'sahada varsanız varsınız' şeklinde. Yoksa hiçbir şekilde sahada olma şansınız yok. Türkiye, hem Fırat Kalkanı hem de diğer operasyonlarla sahada güçlü bir şekilde var olduğunu ve kazanan olduğunu gösterdi. Bunun sonucunda diplomatik bir başarı gelecekti."

MÜNBİÇ YOL HARİTASI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Washington ziyareti kapsamında 4 Haziran'da mevkidaşı Mike Pompeo'yla Münbiç konusunda görüşmüştü.

Türkiye ile ABD arasında mutabık kalınan "Münbiç yol haritası"na ilişkin Çavuşoğlu, bu sürecin üç aşamada ve aylar içinde uygulamaya geçirilmesinin planlandığını söylemişti.

Çavuşoğlu, yol haritasının amacının Münbiç'in bütün terör örgütlerinden temizlenip ilçede güvenlik ve istikrarın kalıcı bir şekilde sağlanması olduğunu ifade etmişti.