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"'nın 'taki varlığı bölgeye zarar veriyor"

Kürt Bölgesel Yönetimi () Hükümet Sözcüsü Sefin Dizayi, terör örgütü ’nın Irak’ın kuzeyindeki varlığı nedeniyle bölgenin zarar gördüğünü belirterek, "PKK’nın varlığı nedeniyle 300’den fazla köye hizmet götürülemiyor." dedi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.6.2018 17:17
PKK'nın Irak'taki varlığı bölgeye zarar veriyor

Dizayi, 'de gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin () Kuzey 'ta terör örgütü 'ya yönelik operasyonuna ilişkin, "PKK'nın varlığı sınır bölgelerinin istikrarsızlığına sebep olmaktadır. PKK'nın bölgede etkinlik göstermesi nedeniyle 300'den fazla köye hizmet götürülemiyor." diye konuştu.

ÖRGÜTÜN EYLEMLERİ...

Örgütün bölgedeki eylemlerinin TSK'nin Irak topraklarında operasyon yapmasına yol açtığını ifade eden Dizayi, bu nedenle hükümeti olarak sınır bölgelerinin tekrar istikrara kavuşması için çatışmaların bir an önce bitmesinden yana olduklarını söyledi.

"PKK'NIN YBŞ KOLU..."

Dizayi, vilayetine bağlı ilçesinde dün ile PKK'ya bağlı YBŞ (Şengal Savunma Birlikleri) militanları arasında çıkan çatışmayı hatırlatarak, "Sincar'da faaliyet gösteren her türlü milis güce karşıyız ve bunları kabul etmemiz mümkün değil." şeklinde konuştu.

TSK'nın ilk hedefi Kuzey Irak'taki PKK'nın arşiv ünitesi

SU SIKINTISI BÜYÜYOR

'ın Küçük 'nu kısmen kesmesi sonucu Irak'ın Süleymaniye vilayetindeki Kaladze ilçesinde meydana gelen su sorununa ilişkin de açıklamada bulunan Dizayi, "İran'ın Irak'la yaptığı su anlaşmalarını dikkate alarak bunlara uymasını istiyoruz. Uluslararası yasalar çerçevesindeki anlaşmaların da yerine getirilmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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