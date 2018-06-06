Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Seni hasretle selamlıyorum Muğla. Sizler aracılığı Muğla'nın mahallelerindeki kardeşlerime selamlarımı yolluyorum. Muğla kalkınmanın, gelişmenin kıymetini Muğla çok iyi bilir. Kardeşlerim sizlerle bir kardeş olarak, bir cumhurbaşkanınız olarak açık konuşmak istiyorum. Maalesef geçmiş seçimlerde Muğla'da istediğimizi alamadık.

İnşallah bu seçimler bir dönüm noktası olacak. Zira bunun arkasından malum Mart'ta belediye seçimleri geliyor. İnşallah bu seçimlerde Muğla kendine yakışanı yapacak. 24 Haziran'da güçlü meclis için cumhurbaşkanlığında şahsımı, mecliste AK Parti'yi desteklemeye hazır mıyız? Vakit Türkiye vakti diyor muyuz?

BAY KEMAL TERÖRİSTLERLE BERABER YÜRÜYOR, ADAYLARI MUHARREM DEMİRTAŞ'I ZİYARET EDİYOR

İnşallah sizlerin desteği ile Türkiye şahlanacak. Kardeşlerim şunu unutmayın Muğla demokrasi şehridir. Bay Kemal'in dediği gibi değildir. Bay Kemal teröristlerle beraber yürüyor, adayları Muharrem Edirne'dekini ziyaret ediyor. 53 Kürt kardeşimi öldüren adamı ziyaret ediyorlar. Neymiş Cumhurbaşkanı adayıymış, cumhurbaşkanı adayı teröre bu kadar bulaşabilir mi?

BATIDAKİ KARDEŞLERİM ORADA DA SANDIKLARI PATLATIN

Avrupa'da PKK'lı teröristlerin gösteri yapma izni veriyorlar. Bize vermiyorlar. Yarın oy verme işlemi başlıyor, Batıdaki kardeşlerim orada da sandıkları patlatın. Bu aralar Bay Kemal'e bir şeyler olmuş. İmam Hatiplere kafayı takmış. 3 sene öğretmenlik yaptım diyor, bir garip adam, ne zaman ne söyleyeceği belli değil. Sen daha çırak bile olamadın. Biz bu yola dün çıkmadık.

Siz çırak bile olamadınız, biz 40 yıldır siyaset meydanındayız, biz çıraklığımızı belediye başkanlığımızda yaptık. CHP kirliliktir, susuzluktur, hava kirliliğidir. İstanbul'un Ümraniyesinde çöp dağı patladı. CHP vardı. Size bir müjde veriyorum, Muğla stadını inşallah Millet Bahçesi'ne dönüştüreceğiz. Yeni stadı da yapacağız inşallah.

CUMHURBAŞKANI ADAYI OLAN ARKADAŞINI GEL BAKALIM MUHARREM DİYE ÇAĞIRIYORSUN

Kardeşlerim biz seçim meydanlarında yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatıyoruz. 2023, 2071 vizyonlarımızı anlatıyoruz. Ötekiler peki ne anlatıyor ? Onlar sadece yıkmayı anlatıyorlar. Bunların bu ülke için hiçbir projeleri var. Gerçi haksızlık etmeyelim bir projeleri var o da Türkiye'yi eski Türkiye'ye geri götürme projesi. Bay Kemal iki de bir tek adam diyip duruyor, tek adam varsa o sensin. Cumhurbaşkanı adayı olan arkadaşını gel bakalım Muharrem diye çağırıyorsun. Peki Muharrem ne diyor ? Girdiğin tüm seçimlerde yenildin, artık bir çekil ya diyor. Al birini vur ötekine. Ama bizim böyle derdimiz var mı? Biz milletimizleyiz. Bunlara kalsa bunlar Türkiye'yi eskiye götürürler.

"BUNLARI DA YIKACAK MISINIZ...?"

Değerli kardeşlerim ben sizlere daha ne anlatayım. Bunların halini görüyorsunuz. Bunlar bu ülkeye Cumhurbaşkanı olacak öyle mi? Buradan tüm milletime sesleniyorum ve diyorum ki size bu vaatlerle gelenlere şunları da sorun. AK Parti Türkiye'de 585 bin yeni öğretmen göreve başlattı onları da görevden alacak mısınız? AK Parti 131 yeni üniversite açtı siz onları da kapatacak mısınız? AK Parti Türkiye'ye 1245 yeni hastane kazandırdı onları da kaldırıp atacak mısınız?

AK Parti Türkiye'de 5 bine yakın ambulansı hizmete soktu? Bunları da hurdaya atacak mısınız? AK Parti 817 bin yeni konut yaptı, onları da yıkacak mısınız? AK Parti Türkiye'de 20 bin km yeni bölünmüş yol yaptı, siz bunları da sökecek misiniz? AK Parti Türkiye'de yüksek hızlı tren hatları yaptı, siz yeniden kara trene mi döneceksiniz? AK Parti Türkiye'de 29 yeni havalimanı yaptı bunları kapatacak mısınız? AK Parti doğal gaz kullanımını 78 ile çıkardı. Bunları da yıkıp atacak mısınız? AK Parti emeklilerin maaşını 4 katına çıkardı, siz bunları eski seviyeye mi indireceksiniz?

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