Son Dakika: FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon

Konya merkezli 23 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan, muvazzaf askerlerin de aralarında yer aldığı 49 zanlıdan 24'ü tutuklandı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 49 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlılardan 4'ü emniyetteki işlemlerin ardından salıverildi.
Adliyesevk edilenlen 45 kişiden 24'ü tutuklandı, 21'i etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 23 Mayıs'ta FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları iddia edilen, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 70 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Zanlılardan 49'u operasyonla gözaltına alınmıştı.