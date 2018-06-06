TİKA'dan Karadağ'da iftar

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre başkanlık, Karadağ'ın Biyelo Polye şehrinde ihtiyaç sahibi 100 aileye gıda paketi dağıttı ve 220 kişiye iftar verdi. TİKA Podgoritsa Program Ofisi Koordinatörü Enver Resuloğulları, iftar programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dostluk eli olan TİKA'nın, 2017 yılı itibarıyla 150'den fazla ülkede 25 binden fazla proje ve faaliyet gerçekleştirdiğini kaydetti.

Resuloğulları, Podgoritsa Ofisinin de kurulduğu 2007 yılından bu yana 306 proje ve faaliyet gerçekleştirdiğini ifade etti. Biyelo Polye İslam Birliği Başimamı Enis Burdzovic ise Türkiye'ye bölgedeki yardımlarından ötürü teşekkür ederek, "Bu yardımlar sayesinde varlığımızı sürdürüyor, çalışıyor ve inşa ediyoruz. TİKA'nın ülkemize katkıları büyük, ülkemizde gerçekleştirilen en önemli projelerin destekçisi her zaman Türk kurumları oldu." ifadelerini kullandı.

Burdzovic, Biyelo Polye İslam Birliğine bağlı anaokulların tefrişatı konusunda TİKA'ya desteklerinden dolayı tüm Karadağ İslam Birliği yetkileri adına teşekkürlerini iletti. İftar programına Karadağ İslam Birliği Biyelo Polye Başimamı, yerel yöneticiler, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

TİKA, ramazan ayı boyunca Karadağ'da Podgoritsa, Biyelo Polye, Rojaye, Bar ve Plyevlya şehirlerinde 500 aileye gıda yardımı ve bin kişilik iftar programı düzenlemeyi hedefliyor.