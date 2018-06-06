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'den Cumhurbaşkanı'na tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos'un Ege sorunlarıyla bağlantılı açıklamalarına tepki göstererek, "'nin Ege sorunları bağlamında Yunanistan'ın siyasi istismarlarına alet olmaması yönündeki ikazımızı yineliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.6.2018 19:04 Güncelleme Tarihi: 6.6.2018 19:09
Türkiye'den Yunanistan Cumhurbaşkanı'na tepki

Sözcü Aksoy, konuya ilişkin bir soruya verdiği yazılı yanıtta, 'ın, "Natura 2000" başta olmak üzere, 'nin çevre programlarını Ege sorunları bağlamında öteden beri istismar ettiğinin bilindiğini vurguladı.

"HİÇ BİR HUKUKİ KARŞILIĞI YOK"

Aksoy, Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopoulos'un Avrupa Birliği'nin (AB) "Natura 2000" çevre programı ile sınırlar ve topraklar arasında zorlu ilişki kuran açıklamalarının hiçbir hukuki karşılığı olmadığını belirtti.

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"AB DELEGASYONU DA BİLİYOR"

bu konuda 31 Mart 2018'de bir açıklama yaptığını hatırlatan Aksoy, "Konu hakkındaki tutumumuz bakanlığımızca geçtiğimiz hafta AB Delegasyonu temsilcisine de izah edilmiştir." ifadesini kullandı.

Aksoy, şunları kaydetti:

"Bununla birlikte, Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopoulos, bu defa Natura 2000 ağı ile sınırlar ve topraklar arasında zorlama ilişki kuran açıklamalarda bulunmuştur. Bu açıklamaların hiçbir hukuki karşılığı yoktur.

Ayrıca bu açıklamalar, Yunanistan'ın Natura 2000 gibi AB çevre programlarını siyasi maksatla istismar ettiğinin göstergesi ve itirafı niteliğindedir. Ülkemiz, Yunanistan'ın 'ndeki statüsü tartışmalı coğrafi formasyonlar üzerinde yaratması muhtemel fiili durumları bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da kabul etmeyecektir. Bu vesileyle, AB'nin, Ege sorunları bağlamında Yunanistan'ın siyasi istismarlarına alet olmaması yönündeki ikazımızı yineliyoruz."

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Türkiye'den Yunanistan Cumhurbaşkanı'na tepki
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