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milletvekili adaylarına ilişkin istatistikleri açıkladı

'da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimine katılacak siyasi partilerin milletvekili adaylarının yüzde 20,5'i kadınlardan oluştu. Seçime katılan 8 siyasi parti ve bağımsızlarla birlikte toplam 4 bin 851 adayın 996'sı kadın, 3 bin 855'i erkek adaylar arasında yer aldı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.6.2018 15:04 Güncelleme Tarihi: 6.6.2018 15:07
YSK milletvekili adaylarına ilişkin istatistikleri açıkladı

'da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne katılacak siyasi partilerin milletvekili adaylarına ilişkin istatistikler, Yüksek Seçim Kurulunun () internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, seçime katılan 8 siyasi parti ve bağımsızlarla birlikte toplam 4 bin 851 adayın 996'sı kadın, 3 bin 855'i erkek adaylardan oluştu. Kadın adayların oranı, tüm adayların yaklaşık yüzde 20,5'i olarak belirlendi.

PARTİLERİN CİNSİYET DAĞILIMI

Partilerin milletvekili adaylarının cinsiyet dağılımına göre, en fazla kadın aday yüzde 38,17 ile 'de yer aldı. Bu partiyi yüzde 26,5 ile izledi. Bu oran Vatan Partisinde yüzde 24,17, 'de yüzde 22,67, AK Parti'de yüzde 21, 'de yüzde 12,67, nde yüzde 11,67, HÜDA PAR'da ise yüzde 7,55 oldu. Seçime bağımsız katılacak 68 milletvekili adayının ise 11'i kadınlardan oluştu.

Partilerin milletvekili adaylarının cinsiyet dağılımı şöyle:

PartiKadın%KadınErkek%ErkekToplam
AK Parti1262147479600
MHP7612,6752487,33600
HÜDA PAR447,5553992,45583
Vatan Partisi14524,1745575,83600
HDP22938,1737161,83600
CHP13622,6746477,33600
Saadet Partisi7011,6753088,33600
İyi Parti15926,544173,5600
Bağımsız1116,185783,8268

YAŞ GRUBU DAĞILIMI

Partilerin milletvekili adaylarının yaş grubu dağılımına göre ise en genç adaylar HÜDA PAR ve Vatan Partisinde yer aldı. İki partide de 18-29 yaş arası aday gösterilenlerin oranı yüzde 23,67 olarak gerçekleşti. Bu partilerden sonra en çok genç aday gösteren AK Parti'de 18-29 yaş aralığında 73 aday bulunuyor. Bu oran AK Parti'de tüm adayların yüzde 12,17'sine denk geliyor. Bu yaş aralığında en az aday gösteren parti yüzde 6,67 ile İYİ Parti oldu.

AK Parti milletvekili adaylarının en geniş yaş aralığı 40-49 oldu. Partide bu yaş grubunda 195 aday gösterildi. Bu rakam tüm adayların yüzde 32,5'unu oluşturdu. AK Parti'nin milletvekili adaylarının yüzde 17,83'ü 30-39, yüzde 28,33'ü 50-59, yüzde 8,83'ü ise 60-69 yaş aralığında yer aldı.

CHP'de 18-29 yaş aralığında 46 aday gösterildi. Bu oran tüm adayların yüzde 7,67'sine denk geldi. Partide adayların yüzde 17,67'si 30-39, yüzde 26,83'ü 40-49, yüzde 33'ü 50-59, yüzde 13,83'ü 60-69 yaş aralığındaki isimlerden oluştu.

Vatan Partisi en yaşlı adayların da partisi oldu. 60-69 yaş arası ile 70 yaş ve üzeri en fazla aday bu partiden gösterildi. Vatan Partisinde 70 yaş üzeri 30 milletvekili adayı bulunuyor. Bu yaş grubunda HDP'de 10, CHP'de 6, Saadet Partisi ve İYİ Parti'de 5'er, AK Parti'de 2, MHP'de ise 1 aday yer aldı.

Partilere göre milletvekili adaylarının yaş grubu dağılımı şöyle:

Parti18-29%18-2930-39%30-3940-49%40-4950-59%50-5960-69%60-6970+%70+
AK Parti7312,1710717,8319532,517028,33538,8320,33
MHP498,17144242223714424406,6710,17
HÜDA PAR13823,6720735,5118431,56467,8981,3700
Vatan Partisi14223,67518,57312,1713422,3317028,33305
HDP961611819,6714023,33156268013,33101,67
CHP467,6710617,6716126,83198338313,8361
Saadet Partisi841414223,6719332,1712721,17498,1750,83
İyi Parti406,6710617,6718330,517328,839315,550,83
Bağımsız68,822232,351217,651725811,7634,41

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YSK milletvekili adaylarına ilişkin istatistikleri açıkladı
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