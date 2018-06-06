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nda görevlendirilecek öğretim üyelerinin başvuruları...

ile Yükseköğretim Kurulunun () eşgüdüm içerisinde yürüttüğü Projesi kapsamında, ndaki üniversitelerin Türk dili edebiyatı ve Türkoloji bölümlerinde görevlendirilecek öğretim üyelerinin başvuruları 'a kadar alınacak.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.6.2018 20:11
Yurt dışında görevlendirilecek öğretim üyelerinin başvuruları...

'ten yapılan açıklamaya göre, 'de Türkçe öğretimi, Türk dili ve edebiyatı öğretimi, Türk dili ve edebiyatı, çağdaş Türk lehçeleri ve bölümlerinde görev yapan ve gerekli şartları taşıyan öğretim elemanları, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında ndaki üniversitelerin Türk dili ve edebiyatı ile Türkoloji bölümlerinde görevlendirilecek.

Bu kapsamda, görev almak isteyen öğretim elemanlarının, 2018 Cuma mesai bitimine kadar "https://turkoloji.yee.org.tr" internet adresi üzerinden başvurularını yapmaları gerekiyor.

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Yurt dışında görevlendirilecek öğretim üyelerinin başvuruları...
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