Adalet Bakanı Gül: FETÖ yargılamaları 2018 sonunda tamamlanacağını düşünüyorum

AA'ya açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Gül, "(FETÖ yargılamaları) 2018 sonunda bu yargılamaların artık Türkiye'nin yargı gündeminden düşeceğini, tamamlanacağını düşünüyorum..40 yıldır gizli ajanda ile 'Devleti ele geçirmeye kadar kendinizi gizleyin' mottosuyla yetişmiş bir örgüt için 'iki yılda bitirdik, artık mücadele sona erdi, başarıyla bitti' bunu kimse diyemez. Burada kararlı, teyakkuz içerisinde, istikrarlı bir şekilde mücadeleyi sürdürmek lazım."

BAKAN GÜL'ÜN KONUŞMASINDAN SATIRBAŞLARI;

"Fiili darbe davalarının genel itibarıyla yüzde 70 oranında ilk derecede sonuçlandığını söyleyebiliriz. Darbe davalarında 287 dosyanın 171'inde karar verilmiştir, 116 dava devam etmektedir. 2 bin 140 mahkumiyet, bin 478 beraat kararı verilmiştir.

"Darbe davalarında 622 sanık ağırlaştırılmış müebbet almıştır; bu sanıklardan 31'i hakkında dörder kez, 4 sanık hakkında da üçer kez ağırlaştırılmış müebbet vardır. 887 sanık da müebbet hapis cezası ile cezalandırılmıştır. 631 sanığa da 1 yıl 2 ay ile 20 yıl arasında değişen hapis cezaları verilmiştir."

İNCE'NİN, FETÖ ELEBAŞI GÜLEN'İN İADE TALEBİYLE İLGİLİ İDDİALAR

"Burada gerçekten ciddiyetsizlik var, ne oldu, bir Amerikalı aradı, kim aradı, ne söyledi? Bunu milletle paylaşmak zorunda. Ama asıl hazin olan, siz Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanlığına talipsiniz, adaysınız, siz devletin ilgili kurumlarından gelen bilgilere değil de bir gelen telefona -acaba işlettiler mi, kim aradı, ne söylendi- buna itibar ediyorsunuz. Türk milleti, devleti asla gidip böyle bir yaklaşım"

"107 bin 175 kişi ihraç işlemine tabi tutulmuş. OHAL Komisyonuna 108 bin 905 başvuru var, 19 bin 500'ünde karar verilmiş. 970 tüzel ya da gerçek kişinin iadesi kabul edilmiş."

CHP HEYETİNİN GÜLEN DOSYALARINI İNCELEMESİ

"Buradan asla 'doğru yapılmış, elinize sağlık' diyecekleri bir şey beklemiyoruz... İddialarının geçerliliği yoktur. Türkiye'de bu işlemleri yapan saygın hakimlerdir, savcılardır."

Ayrıntılar geliyor...