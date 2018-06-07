Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel bir televizyon kanalında gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"VATANDAŞ SEÇİM HAVASINA GİRDİ"

Seçime artık 16 gün kaldı. Meydanları nasıl görüyorsunuz? Çalışmalarınız nasıl gidiyor?

Öncelikle böyle bir mekanda böyle bir görüşme yapmak ayrı bir hava katıyor. Çok çok farklı bir heyecanı yaşadım. Hava sıcaklığı da bugün 35-39 dereceydi. Ama hamd olsun vatandaş bir yere kadar sabretti. Sonra da biz Ankara'ya geldik. Külliye'de yeni bir sergi açtık. Onu da muhtarlarımızla açtık. 2500 muhtarımıza iftar verdik. Bu toplantı da 47. toplantımız oldu. İhtiyaçları neyse forma dolduracaklar, İçişleri Bakanlığımız bunları topluyor, ilgili bakanlıklarla toplantı yapılıp bunların çözümü üzerine gidiyor. Bu formlar bugün de dağıtıldı. Muhtarlar Daire Başkanlığı adı altında bu çalışmalar sürdürülüyor. Bugünkü havayı görünce artık vatandaş seçim havasına tam manayla girmiş. Yarın Kayseri'deyim. Kayseri mitingiyle birlikte bu trend yükselecek. Kayseri'yi yalnız bırakmıyoruz, o araya Nevşehir'i koyuyoruz.

Cahit Zarifoğlu, aslında çocukların şairiydi. Değerli bir abimizdi.

Merhum Abdurrahim Karakoç'un çok önemli bir şiiri var; Mihriban. Abdurrahim Karakoç'un oğlu da bizim adaylar arasında umarım onu da aramızda görürüz.

"BEN BUNLARI PROJE OLARAK GÖRÜYORUM"

Bu mecliste 600'ü aşkın vekil görev yaptı. Bu sayıyı çok bulan muhalefet partileri var. Şöyle bir eleştiri var; "16 yıldır AK Parti iktidarda. Şuana kadar neden bunları yapmadı" diye. Bu konuda neler söyleyeceksiniz?

Bizim beyannamemizin beyanatı onları neden rahatsız ediyor? Biz bir tecrübeyi gündeme getiriyoruz. 16 yılın tecrübesi var. Biz boş durmadık. Türkiye'de ne eksik ne fazla bunu gördük. Rahatsız oluyorlar. Bunlar daha çırak bile değil. Bir bakkalı çırağa emanet eder misiniz? Biz şimdi baş ustalık için bize icazet verin diyoruz vatandaşa. Aylardır çalışıyoruz. Aylardır seçim beyannamesine çalışıyoruz. Şuanda biz hâlâ çalışıyoruz. Gençlere Külliye'de hanım bir sahur verdi. O sahurdan önce de çalışmalarımızı yaptık. Ben de hanımın çalışmalarına katıldım. 400'e yakın gençle sahur yaptık. O saate kadar yine devam.

Sayın İnce'nin yeni yönetim anlayışı diye bir derdi var mı? Ben öyle bir şey duymadım. Teröre yönelik meydanda bir söz duydunuz mu? Sizler duyduysanız ayrı. Ben meydanlarda terörü anlatıyorum o ise terör üzerine giden bir kahramanın üzerine gidiyor. Biz kaç terörist etkisiz hale getirdiğimizi anlatıyoruz. O ise terörist başı ile gelen 'meydanlara dökülün' diyerek Kürt kardeşlerimizi sokağa döken Demirtaş'ı ziyaret ediyor. Ben bunları bir proje olarak değerlendiriyorum. Bunlar bir proje örgüt. Bu dayanışmayı anlamak mümkün değil.

Sözde adalet yürüyüşünde de yanlarında bu terör örgütü desteğiyle parlementoya girenler vardı. Bunların bir kısmı cezaevinde bir kısmı yurtdışında. Bunlar da gidip Edirne'de böyle bir zatı ziyaret ediyor.

Sayın İnce, kendi partisi içinde kaybetti, şimdi ise TRT'yle mücadeleye girdi. Yaparsın yapmazsın. Keşke bu TRT'deki yayınlar hiç olmasa. Biz bunu açıkça söyleriz. Ama o TRT'ye değil Türkiye'ye talipmiş.

(Kanal İstanbul) Muhalefetin 'yapmayacağız' değerlendirmesini değerlendirmenizi isteriz. Kanal İstanbul neden gerekli?

Malum daha kısa bir süre önce Boğaz'da bir yalıya gemi çarptı. Allah göstermesin bu bir tanker olabilirdi. Tanker olsaydı büyük bir felakete dönüşürdü. Yıllar önce Haydarpaşa Limanı önünde olmuştu. O zamanlar Selimiye taraflarında aylarca yanmıştı. Bu her an olabilir. Yalıların bir çoğuna bu tür gemiler çarpmıştır. Aslında bu proje stratejik bir projedir. Bunu yaptığımızda İstanbul'a güzellik katıp stratejik damga vuracağız.

Benim böyle bir derdim var. Bu şimdi değil, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olduğum zaman başladı. Dedim ya 'çıraklık' diye.

Birinci, ikinci köprü olayında da koministler 'istemezük' diyorlardı.

İnce ince bir şeyler yapmaya çalışıyor. Derslerine daha iyi çalışması lazım. Yeni yönetim sisteminde ne var ne yok. Son hafta ben bunları anlatacağım. Bakan sayısı nereye iniyor. Şimdi açıklamayalım bunları. Sermayeyi bitirmeyelim.