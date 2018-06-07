Cumhurbaşkanı Erdoğan sahurdan önce neler yaptığını anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gençlerle sahurda bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluşmadan önce ise makam odasından çıkarken kendisini görüntüleyen kameraya sahura kadar yaptığı çalışmaları anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahurda öğrencilerle bir araya gelmeden önce neler yaptığını anlattı

"YENİ DÖNEMDEKİ SİSTEMİMİZLE ALAKALI ÇALIŞIYORUZ"

Erdoğan, "Şu anda saat 02.13. Şuana kadar arkadaşlarımla çalışmalarımızı ve özellikle de ilk 100 güne yönelik neler yapacağız bunların üzerindeki çalışmalarımızı, yeni dönemdeki sistemimizle alakalı çalışmalarımızı devam ettirdik. 10 dakika önce çalışmalarımız bitti. Şimdi de eşimle birlikte davetlimiz olan üniversite öğrencileri ile beraber olacağız. Onlarla hem bir sohbet hem de bir sahur yapacağız. Bu duygular içinde tüm gençliği selamlıyorum. Gençliğimize bu eğitim-öğretim döneminde başarılar diliyorum. Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun, bayramınızı ve kandil gecenizi şimdiden tebrik ediyorum" dedi.



Daha sonra öğrencilerin bulunduğu salona yürüyen Erdoğan, salona girişinde öğrenciler tarafından alkışlarla karşılandı.