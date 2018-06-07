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'da imalathanesine operasyon

'da imalathanesine düzenlenen operasyonda, hazırladıkları kimyasal karışımlarla ecstacy hap yaptığı ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.6.2018 12:05 Güncelleme Tarihi: 7.6.2018 12:05
İstanbul'da uyuşturucu imalathanesine operasyon

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin 'da kiraladıkları depoyu imalathanesi olarak kullandıkları istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu depoya ve Beylikdüzü'nde bir adrese 6 Haziran'da operasyon düzenleyen ekipler, Yavuz Ö. ve Öner Y'yi gözaltına aldı.

Depoda yapılan aramada, ecstacy hap yapımında kullanılan 541 kilogram kimyasal madde, 2 hap basma kalıp makinası, 17 farklı figürde hap kalıbı, 1 kurutma fırını, 1 mikser, 1 arıtma cihazı, 2 hassas terazi, 1 tabanca, 1 av tüfeği, 2 yedek şarjör, 47 mermi ve çok sayıda laboratuvar malzemesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Operasyonda ele geçirilen kimyasal madde ile 2 milyon 700 bin adet ecstacy hap yapılabileceği bildirildi.

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İstanbul'da uyuşturucu imalathanesine operasyon
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