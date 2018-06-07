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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'de gençlerle sahur yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sahur programında gençleri 'de ağırladı. Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Erdoğan, Kandil gecesini de şimdiden kutladığını belirtti.

Giriş Tarihi: 7.6.2018 02:57 Güncelleme Tarihi: 7.6.2018 03:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan Külliye'de gençlerle sahur yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'de gerçekleşen sahur programında gençleri ağırladı. Twitter üzerinden yayınlanan videoda gençlerle bir araya gelen Erdoğan, tüm İslam aleminin yaklaşmakta olan Kandil gecesi ve Ramazan bayramını da kutladı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Külliye'de gençlerle sahur yaptı
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