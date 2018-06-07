Cumhurbaşkanı Erdoğan Külliye'de gençlerle sahur yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sahur programında gençleri Külliye'de ağırladı. Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Erdoğan, Kandil gecesini de şimdiden kutladığını belirtti.
Giriş Tarihi: 7.6.2018 02:57Güncelleme Tarihi: 7.6.2018 03:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan Külliye'de gerçekleşen sahur programında gençleri ağırladı. Twitter üzerinden yayınlanan videoda gençlerle bir araya gelen Erdoğan, tüm İslam aleminin yaklaşmakta olan Kandil gecesi ve Ramazan bayramını da kutladı.