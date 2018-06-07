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'nın kararından sonra Hükümetten peş peşe açıklamalar

Başbakan Yardımcısı , 'nın faizleri artırması kararının ardında yaptığı ilk açıklamada, "Politika setimiz güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'de Merkez'in faiz kararı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 7.6.2018 15:23 Güncelleme Tarihi: 7.6.2018 15:46
Merkez Bankası'nın kararından sonra Hükümetten peş peşe açıklamalar

Başbakan Yardımcısı sosyal medya hesabından 'nın kararı hakkında yorumda bulundu.

Şimşek twitter üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Enflasyon ve cari açık yılın ikinci yarısında düşüş trendine girecek. Yapısal reformlarla ekonomimizin şoklara karşı direncini artırıyoruz. Dış talep büyümeyi güçlü bir şekilde desteklemeye devam edecek."

BAKAN ZEYBEKÇİ'DE AÇIKLADI!

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: "Merkez Bankası'nın almış olduğu kararın, Türkiye'de gerçek anlamda faizlerin, para maliyetinin yatırım yapılabilir seviyelere düşmesini sağlayacak, enflasyonla köklü mücadele anlamında adımlar olarak gördüğümüz sürece desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz."

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Merkez Bankası'nın kararından sonra Hükümetten peş peşe açıklamalar
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