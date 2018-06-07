İşte Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

"Türkiye'nin tehditlerle boğuştuğu bir dönemde, makul karşılayamazdık. İstiklalimize saldırılırken, istikbalimizle ilgili oyunlar tezgâhlanırken cumhuriyetin kuruluş felsefesini yüksek bir şuurla müdafaa etmeliydik. Ülkemiz için sorumluluk almalıydık."

"MEVZU BAHİS VATANDIR"

"Elbette bir olmalıydık. Türk milleti ortak paydasında buluşmalıydık. Ayrılığa dağınıklığa gerek yoktur. Mevzu bahis vatandır. Ters düşmeye yer yoktur. İttifak kurabilmenin kanuni altyapısı hazırlanmış ve hayata geçirilmiştir."

"Varsın başkaları ihanet ittifakıyla avunsun. FETÖ ittifakından medet umsun. Varsın başkaları zillet ittifakına umut bağlasın. Biz cumhur diyeceğiz, cumhuriyet diyeceğiz, biz Türkiye'nin ittifak ve iradesiyle hepsini şaşkına, alayını sudan çıkmış balığa çevireceğiz. Şarlatan anket şirketlerinin hangi karanlık servisleri yaptığına bakmayınız. Oy oranımızı az göstermek için kudurmuş gibi çalışan kokuşmuşlara milletimiz 24 Haziran'da şamarı indirecektir."

"YUNANİSTAN TÜRKİYE'NİN SİNİR UÇLARIYLA OYNAMAKTADIR"

"FETÖ'cüleri himaye eden Yunanistan Türkiye'nin sinir uçlarıyla oynamaktadır. Bu son gelişmeler FETÖ ile Yunanistan'ı işgal planında hem eşitlemiş hem de sabitlemiştir. Ege adalarını istilaya yeltenen Yunanistan Türk milletini sabrını daha fazla zorlamamalıdır. Menbiç konusunda ABD ile varılan uzlaşma umutları yeşertmiştir."

MHP lideri Bahçeli seçim tahminin açıkladı

"GEVŞERSEK BEDEL ÖDERİZ"

"Görüyorsunuz teröristten cumhurbaşkanı adayı bile çıkmıştır. Ortaklaşa af çağrısı yapmışlardır. Hatta CHP'nin trajikomik cumhurbaşkanı adayı Demirtaş'ın ziyaretine bile gitmiştir. Aday İnce, şerefli Türk generalinin apoletlerini sökme aklını acaba teröristlerden mi almıştır? Edirne cezaevinde kulağına fısıldanan bu mudur? Bunlara acırsak acınacak duruma düşeriz. Gevşersek bedel öderiz."

"CUMHUR İTTİFAKI HAİNLERİ KâBUSLA TANIŞTIRACAKTIR"

"CHP kahraman Türk komutanlarının apoletlerini sökmek için hazırlık yaparken, Cumhur İttifakı teröristlerin kanlı dişlerini tek tek sökecektir. CHP, PYD YPG'ye terörist diyemezken, Cumhur İttifakı hainleri kâbusla tanıştıracaktır."

"Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar seçimi elzemdir. Bunun yanında MHP'nin çok güçlü şekilde TBMM'de temsil edilmesi tarihi ve milli bir mükellefiyettir. Diyoruz ki insanımız için her şeye değer, haydi hep beraber... Ülkemiz için her şeye değer, haydi hep beraber, yine hep beraber. Başaracağız, oyunları bozacağız. Başaracağız, 24 Haziran'da yeniden doğacağız. Biz kardeşiz, biz Türk devletiyiz, Türk milletiyiz."

"CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİNE GEÇMEK MECBURİ HALE GELMİŞTİR"

Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Bahçeli "15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası, Türkiye'nin ekonomik, sosyal mukavemetinin artırılması, devletin bekasını tehdit eden unsurların engellenmesi hayati bir önem arz ediyordu. MHP olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirdik. Alınması gereken tedbirleri aziz milletimizle paylaştık. Türkiye'nin içinde bulunduğu yüksek iç ve dış tehditler, bölgemizde cereyan eden şiddetli kaos ortamı, küresel vahşetin Türkiye üzerinde kurduğu baskılara karşı yönetim sistemimizden kaynaklanan açmazların giderilmesi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişi mecburi hale getirmişti." ifadelerini kullandı.