Kaymakamlık tarafından bir dinlenme tesisinde verilen iftar yemeğine Kızılören Kaymakamı ve Sandıklı Kaymakam vekili Adem Can, Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Bayram Turgut, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, şehit aileleri, gaziler ve yakınları katıldı.

İftarda konuşan Adem Can, vatan ve bayrak için şehit ve gazilerin hakkının büyük olduğunu ve her zaman onların yanında olacaklarını söyledi.

Belediye Başkanı Mustafa Çöl, şehit aileleri ve gazilerle iftar sofrasında bir araya gelmekten dolayı mutlu olduklarını söyledi.